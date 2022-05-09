Неизвестные подожгли здание военкомата в Череповце 8 мая

09.05.2022 [Происшествия]

В социальных сетях появилось видео, на котором неизвестные поджигают здание военкомата в Череповце на улице Краснодонцев, 118.

На видео один человек поджигает здание, второй снимает видео и подбадривает его.

По данным пресс-служба ГУ МЧС по Вологодской области, сообщение о пожаре поступило 8 мая с 01:08.  

Общая площадь пожара – 1 квадратный метр. Огнем повреждены две оконные рамы, закопчена внешняя отделка здания. 

В ликвидации пожара задействованы 3 единицы техники и 7 человек личного состава.

Предварительная причина – поджог.
 

Тэги: пожар, поджог, военкомат

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