Неизвестные подожгли здание военкомата в Череповце 8 мая

В социальных сетях появилось видео, на котором неизвестные поджигают здание военкомата в Череповце на улице Краснодонцев, 118.

На видео один человек поджигает здание, второй снимает видео и подбадривает его.

По данным пресс-служба ГУ МЧС по Вологодской области, сообщение о пожаре поступило 8 мая с 01:08.

Общая площадь пожара – 1 квадратный метр. Огнем повреждены две оконные рамы, закопчена внешняя отделка здания.

В ликвидации пожара задействованы 3 единицы техники и 7 человек личного состава.

Предварительная причина – поджог.

