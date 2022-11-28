В Нюксенском районе никто не захотел быть главой кроме одного человека

Общественный совет Нюксенского района сообщил, что 24 ноября не состоялся конкурс по отбору кандидатур на должность главы Нюксенского муниципального округа.

«Утром 24 ноября 2 заявления было отозвано из конкурсной комиссии: осталась заявка только от одного кандидата — действующего главы Нюксенского района Игоря Чугреева. При таких условиях конкурс состояться не мог — необходимо минимум две кандидатуры. Таким образом, решение комиссии: признать конкурс не состоявшимся. Теперь нашему депутатскому корпусу предстоит на заседании 30 ноября определять дату нового конкурса», — сообщили в совете.

Ранее в Вологодской области прошла реформа самоуправления, все муниципалитеты были объединены в округ, которым должен управлять единственный глава. При этом выбирают главу не жители, а депутаты. До этого власть в районах была разделена на исполнительную и представительную. Первая под руководством главы администрации занималась менеджментом, вторая представляла мнение людей. В идеале. Сейчас эти роли объединены и в области идут выборы глав округов. В большинстве районов на это место претендуют действующие главы представительных собраний. Например, в Сокольском районе пост глав округа занял Юрий Васин, в Великоустюгском районе Александр Кузьмин.

Ранее NewsVo писал, что Устюженский район остался без главы округа