В Нюксенском районе никто не захотел быть главой кроме одного человека

28.11.2022 [Политика]

Общественный совет Нюксенского района сообщил, что 24 ноября не состоялся конкурс по отбору кандидатур на должность главы Нюксенского муниципального округа.

«Утром 24 ноября 2 заявления было отозвано из конкурсной комиссии: осталась заявка только от одного кандидата — действующего главы Нюксенского района Игоря Чугреева. При таких условиях конкурс состояться не мог — необходимо минимум две кандидатуры. Таким образом, решение комиссии: признать конкурс не состоявшимся. Теперь нашему депутатскому корпусу предстоит на заседании 30 ноября определять дату нового конкурса», — сообщили в совете. 

Ранее в Вологодской области прошла реформа самоуправления, все муниципалитеты были объединены в округ, которым должен управлять единственный глава. При этом выбирают главу не жители, а депутаты. До этого власть в районах была разделена на исполнительную и представительную. Первая под руководством главы администрации занималась менеджментом, вторая представляла мнение людей. В идеале. Сейчас эти роли объединены и в области идут выборы глав округов. В большинстве районов на это место претендуют действующие главы представительных собраний. Например, в Сокольском районе пост глав округа занял Юрий Васин, в Великоустюгском районе Александр Кузьмин.

Ранее NewsVo писал, что Устюженский район остался без главы округа

Тэги: округа, выборы, главы районов

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