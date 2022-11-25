Устюженский район остался без главы округа

25.11.2022 [Политика]

В Устюженском районе не смогли выбрать главу округа. Действующий руководитель района Игорь Петров не смог набрать необходимое количество голосов.

Ранее в Вологодской области прошла реформа самоуправления, все муниципалитеты были объединены в округ, которым должен управлять единственный глава. При этом выбирают главу не жители, а депутаты. До этого власть в районах была разделена на исполнительную и представительную. Первая под руководством главы администрации занималась менеджментом, вторая представляла мнение людей. В идеале. Сейчас эти роли объединены и в области идут выборы глав округов. В большинстве районов на это место претендуют действующие главы представительных собраний. Например, в Сокольском районе пост глав округа занял Юрий Васин, в Великоустюгском районе Александр Кузьмин. 

Но в Устюженском районе выборы пошли не так, как было задумано. 23 ноября в районе состоялась конкурсная комиссия по отбору кандидатов на должность главы округа. По решению членов комиссии к конкурсу были допущены два кандидата: действующий глава района Игорь Петров и руководитель МУП «Дирекция городских рынков» Александр Филиппов, сообщили в администрации района.

По итогам тайного голосования Игорь Петров набрал 8 голосов; Александр Филиппов 0 голосов. А вот против обоих кандидатов проголосовали 7 депутатов. По действующему регламенту данного количества голосов недостаточно. Как следствие - глава Устюженского округа не избран.

Администрация района сообщает, что вскоре будут запущены повторные конкурсные процедуры.

 

Тэги: главы районов, выборы

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