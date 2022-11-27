Концепцию второй очереди благоустройства Осановской рощи представили жителям Вологды

Обсуждение концепции развития и второй очереди благоустройства парка «Осановская роща» прошло в вологодской школе № 41. Участниками встречи стали жители микрорайона Бывалово, представители администрации города и общественники.

Архитекторы Лаборатории городской среды представили проект второй очереди благоустройства Осановской рощи и ответили на вопросы вологжан.

Напомним, проект первой очереди благоустройства Осановской рощи был реализован по программе «Формирование комфортной городской среды» в 2021 году. Его разработала Лаборатория городской среды на основе исследования, запросов жителей и городских сообществ, опросов, экспертных и общегородских обсуждений.

В рамках первой очереди благоустройства Осановской рощи компания «Дорсервис» построила входную группу в парк, событийную площадку с навесом, пешеходную дорожку, пространства для отдыха, а также первую в регионе уникальную детскую площадку в природном стиле от бюро «Чехарда».

– У архитекторов и горожан есть небольшие замечания по качеству выполненных подрядчиком работ. Все они собраны и переданы для отработки в Службу городского хозяйства. Сейчас идет обсуждение концепции дальнейшего развития и благоустройства парка. Уже проведены онлайн-опрос, ряд встреч и предварительных тематических обсуждений с экспертами и группой общественного наблюдения из жителей микрорайона, – говорит директор АНО «Лаборатория городской среды» Татьяна Жданова.

В ближайшие дни вдоль центральной дорожки парка от входной группы к детской площадке будет установлено освещение.

– Со следующей недели подрядчик должен приступить к работам. В первой декаде декабря будут установлены и подключены светильники, то есть к Новому году все будет освещено. Со стороны администрации просим местных жителей продолжать вместе с нами подключаться к контролю за работами подрядчика, – прокомментировал заместитель начальника департамента городского хозяйства Вологды Алексей Гостинцев.

По данным пресс-службы городской администрации, концепция дальнейшего благоустройства всего парка предполагает поэтапную реализацию в соответствии с общим видением. Один из самых важных аспектов благоустройства – сохранение и обновление зеленого каркаса природного парка. Для создания зон отдыха, пешеходных дорожек и экотроп архитекторы предложили бережно использовать природный ландшафт и природные материалы.

– Я вижу, что первый этап улучшил многое в Осановской роще. Не хватает определенных доработок, в которых мы, жители, нуждаемся. Хотелось бы видеть, например, прогулочные зоны, очищение внутреннего пруда, скамейки. Хочется видеть благоустроенную зону для мангалов, поскольку летом это очень востребовано. С точки зрения развития хочется создать зеленый парк, – говорит местный житель Сергей Алешин.

Также в будущем предполагается работа с водным каркасом рощи – рекой Путкой и прудами, организация пешеходного мостика через реку, установка навигационных и информационных стендов, рассказывающих о парке, зонах отдыха, общественного туалета, создание отдельной спортивной зоны и специально отведенного сектора для пикника с соблюдением норм пожарной безопасности. Дискуссионным вопросом остаются площадки для кафе или другой торговой зоны. Также вологжане спрашивали, будут ли предусмотрены в проекте велодорожки, как парк будет защищен от вандализма, и будет ли Осановская роща связана со строящейся улицей Поэта Романова.

– С этим связан вопрос ограничения въезда автомобилей в рощу. Это давно волнует многих горожан. На встрече обсудили, как ограничить территорию от въезда как в летний, так и в зимний период: это могут быть стандартные ограничители, зеленые насаждения или другие препятствия, – отметила специалист АНО «Лаборатория городской среды» Виктория Гребёлкина.

После реализации первой очереди благоустройства Осановская роща стала местом притяжения жителей не только Бывалово, но и других районов города. Архитекторы, работая над общей концепцией благоустройства, предлагают сохранить имеющиеся в роще сценарии времяпровождения жителей и гостей парка, подвергнуть их минимальным преобразованиям, сделать среду комфортной и безопасной.

– Осановская роща своим большим массивом входит в общий план зеленого каркаса не только этого микрорайона, но и всего города. Архитекторы Лаборатории городской среды сделали хороший деликатный проект, учитывающий многие мнения жителей. Дальше нам нужно заниматься всеми зелеными каркасами города, объединить их, сделать удобными и обслуживаемыми, чтобы они работали на пользу города, а не оставались заброшенными пустырями, – сказал главный архитектор Вологды Денис Поздняков.

Видеозапись презентации будет опубликована в группе проекта благоустройства Осановской рощи. Вологжане могут ознакомиться с проектным предложением и оставить свои комментарии в специальном опросе. Все вопросы и пожелания жителей будут проанализированы специалистами для дальнейшей работы над концепцией благоустройства Осановской рощи.