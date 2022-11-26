26 фонарей установят на центральной аллее в Осановской роще в Вологде. Фонари будут освещать аллею, которая ведет к детской площадке. Работы планируется завершить в декабре.

– В прошлом году по проекту «Комфортная городская среда» мы преобразили входную группу, сделали площадку для мероприятий, аллею и натуральную детскую площадку. Все это первый этап благоустройства. А как будет выглядеть любимый многими зеленый уголок после реализации второго этапа обсуждали вологжане на встрече с архитекторами, – говорит мэр Вологды Сергей Воропанов.

Основные запросы жителей: сохранить зеленый каркас рощи, создать прогулочные зоны с дорожками из натуральных материалов, спортивную зону, сектор для пикников, велодорожки и велопарковки, предусмотреть возможность входа в парк с разных сторон, в том числе от строящейся улицы Поэта Романова.

После общественного обсуждения архитекторы уже начали перевоплощать идеи в проект.