26 фонарей установят на центральной аллее в Осановской роще в Вологде

26.11.2022 [Общество]

26 фонарей установят на центральной аллее в Осановской роще в Вологде. Фонари будут освещать аллею, которая ведет к детской площадке. Работы планируется завершить в декабре.

– В прошлом году по проекту «Комфортная городская среда» мы преобразили входную группу, сделали площадку для мероприятий, аллею и натуральную детскую площадку. Все это первый этап благоустройства. А как будет выглядеть любимый многими зеленый уголок после реализации второго этапа обсуждали вологжане на встрече с архитекторами, – говорит мэр Вологды Сергей Воропанов.

Основные запросы жителей: сохранить зеленый каркас рощи, создать прогулочные зоны с дорожками из натуральных материалов, спортивную зону, сектор для пикников, велодорожки и велопарковки, предусмотреть возможность входа в парк с разных сторон, в том числе от строящейся улицы Поэта Романова. 

После общественного обсуждения архитекторы уже начали перевоплощать идеи в проект.

– А уже в декабре обсудим проект, который нам предстоит реализовать в 2023 году – долгожданный парк Ветеранов, – говорит Сергей Воропанов.

Тэги: Осановская роща, благоустройство, фонари, парк ветеранов

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