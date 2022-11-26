Запрет ЛГБТ-пропаганды распространится на ранее опубликованные материалы

26.11.2022 [Политика]

Запрет ЛГБТ-пропаганды распространится на ранее опубликованные материалы. Об этом сообщает издание Газета.ру со ссылкой на слова депутата Госдумы Александра Хинштейна.

— Он (закон — ред.) не будет иметь обратной силы <...> Но, безусловно, те материалы, которые были размещены до вступления в закон, если они остаются, они подпадают под его действие, — сказал депутат.

По словам Хинштейна, ресурс должен будет удалить публикацию после того, как этого потребует Роскомнадзор. В противном случае СМИ будет привлечено к ответственности.

Данный закон вступит в силу со дня опубликования.

Напомним, Госдума в третьем чтении приняла закон о запрете пропаганды ЛГБТ в СМИ, интернете, рекламе, литературе и кино. Они также запретили распространять среди подростков информацию, которая может способствовать решению сменить пол.

Эксперты предупреждают, что из-за размытости формулировок под ограничения могут попасть любые товары, в том числе классические художественные произведения и детские игрушки с изображением радуги, сообщает Forbes.ru.

Тэги: госдума, закон, ЛГБТ

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