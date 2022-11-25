Фестиваль туристического кино «Свидание с Россией» пройдет в Вологодской области с 30 ноября по 4 декабря

13-й Международный фестиваль туристических кинофильмов «Свидание с Россией» пройдет в Вологодской области с 30 ноября по 4 декабря. Представленные здесь документальные фильмы посвящены истории, культуре и природе самых разных уголков России.

Бесплатные показы пройдут на множестве площадок: в Юго-Западной башне Вологодского кремля, в областной и городских библиотеках Вологды, в кинотеатре «Ленком» и многих других.

Кинофестиваль проходит в Вологодской области уже в шестой раз. В нем принимают участие работы как опытных, известных режиссеров, так и начинающих.

Помимо конкурсной и неконкурсной программы вологжан также ждут художественный фильм открытия фестиваля, анимационная, детская программы, мастер-классы, круглые столы, деловая площадка форума.

– Название «туристические» кинофильмы очень условно: просто посмотрев эти работы, невольно проникаешься духом странствований и путешествий, ведь в списке фильмов – ленты про Крым и Камчатку, про Сибирь и Байкал, про Дальний Восток и Антарктиду. В шорт-листе кинолент в этом году есть и новый фильм про наше «горячее сердце Русского Севера» – Череповец, снятый московским режиссером Марией Волчанской, и работа нашего известного документалиста Анатолия Ехалова «Глаза в глаза», посвященная другому нашему земляку – поэту Сергею Викулову», – говорит начальник департамента культуры и туризма Вологодской области Владимир Осиповский.

В планах организаторов даже проведение радиомоста с космонавтами, находящимися сейчас на орбите Земли. Правнук Циолковского приедет в Вологду на фестиваль «Свидание с Россией»

Встреча с правнуком Константина Циолковского – Сергеем Самбуровым, почетным профессором Юго-Западного государственного университета, руководителем радиолюбительской деятельности на борту МКС, главным специалистом РКК «Энергия» пройдет в рамках мероприятия 2 декабря в 15:00 в областной библиотеке имени Бабушкина. После встречи пройдет сеанс радиосвязи с российскими космонавтами Анной Кикиной, Сергеем Прокопьевым и Дмитрием Петелиным, которые сейчас находятся на МКС-68.

Подробную программу и расписание можно посмотреть по ссылке.

Также фильмы фестиваля можно будет посмотреть на сайте проекта в онлайн-режиме.