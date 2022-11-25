Впервые клееная балка Segezha Group стала доступной в розницу

25.11.2022 [Новости компаний]

Благодаря сотрудничеству с российской компанией +NODWERK лесопромышленный холдинг Segezha Group (MOEX: SGZH, входит в АФК «Система») вышел в розницу с премиальным продуктом — конструкционной клееной балкой. С опорой на клиентскую базу, опыт и возможности сверхточной кастомизации продукции +NODWERK компания надеется расширить продажи клееной балки в России.

Партнерским отношениям двух компаний уже более пяти лет. Среди преимуществ +NODWERK — собственное конструкторское бюро, строительно-монтажные бригады, а также современное высокоточное производство: для обработки клееной балки используется пятиосевой деревообрабатывающий комплекс Hundegger K2i в карельском городе Сортавала. +NODWERK специализируется на предоставлении полного цикла услуг в области проектирования, производства и сборки деревянных конструкций.

Клееную балку выпускает АО «Сокольский Деревообрабатывающий Комбинат», актив Segezha Group в Вологодской области. Она отвечает мировым стандартам качества. Это экологичная, безвредная для здоровья продукция. При ее изготовлении используется водоустойчивый морозостойкий меламиновый клей. В настоящее время комбинат предлагает более 40 сечений. Максимальная длина балки — 13,5 м.

Сырьем является хвойная древесина из лесов Карелии, а также из Вологодской и Архангельской областей. Основные породы — ель, сосна и лиственница. Короткий вегетационный период, характерный для северных широт, делает древесину плотной и прочной. Эти характеристики очень важны в деревянном домостроении. Строгий контроль процесса заготовки и цепочки поставок сырья, в том числе за счет современных цифровых технологий, гарантирует, что при производстве используется только легально заготовленный, качественный, экологически чистый лес. При этом Segezha Group строго соблюдает требования российского законодательства, а также добровольных международных стандартов в сфере лесоохраны и лесовосстановления. Использованная лесосека полностью восстанавливается — во всех регионах присутствия холдинга. 

Этой осенью +NODWERK объявила о начале розничных продаж конструкционной клееной балки европейского качества производства Segezha Group. Это новое направление не только для компании, но в целом для российского рынка пиломатериалов. Ранее купить конструкционную балку экспортного качества в розничной продаже было невозможно — ее приобретали только в «пакете» предложений готовых домокомплектов. Теперь она стала доступна в любом количестве, начиная от одной штуки. При этом специалисты +NODWERK помогут рассчитать сечение и произвести распил заводского качества — в соответствии с пожеланиями клиента. Доставляют продукцию по Санкт-Петербургу, Ленинградской области и Карелии в течение суток (менеджер по продажам Максим Эпов, тел.: +7 921 444-09-20, [email protected]).

Генеральный директор +NODWERK Игорь Худяков уверен: «Объединение наших усилий с ведущим производителем конструкционной балки в России придаст ощутимый импульс и создаст дополнительные предпосылки для развития отрасли отечественного деревянного домостроения. Наш совместный проект — шаг вперед на пути развития внутреннего рынка высококачественного строительного материала».

«Наш комбинат — лидер российского промышленного производства конструкционной клееной балки. Выход в розницу и широкие возможности кастомизации благодаря экспертизе +NODWERK позволят диверсифицировать предложение клееной балки на российском рынке, помогут нам стать ближе к российскому розничному покупателю. В свою очередь, владельцы частных домов, приусадебных участков, дач получат дополнительные возможности для реализации своих творческих планов по благоустройству своего быта и повышению комфорта проживания», — говорит Константин Пастухов, генеральный директор АО «Сокольский Деревообрабатывающий Комбинат». 

Реклама. Рекламодатель ПАО Сегежа групп. https://segezha-group.com/ сайт LjN8Katui

Тэги: пиломатериалы, сегежа

ТОП НЕДЕЛИ

Спецназовец из Архангельской области застрелен в вологодском ресторане
Череповецкие врачи устанавливают причины смерти семилетней девочки в больнице
В Вологде рейсовый автобус едва не съехал за пределы Горбатого моста
Главврача Грязовецкой ЦРБ осудили по уголовному делу о взятке
Два первых заместителя губернатора Вологодской области официально приступили к работе
В садоводческом товариществе в Череповце нашли человеческие кости
Следком подтвердил факт гибели мужчины в вологодском ресторане
После аномальных морозов на Вологодчину придет небольшое потепление
В Вологде на два дня ограничат подачу воды в двух городских микрорайонах
Строительство школы в Череповце доставит неудобства жителям 106-го микрорайона

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Фестиваль туристического кино «Свидание с Россией» пройдет в Вологодской области с 30 ноября по 4 декабря
Власти Вологодской области рассказали, когда Великоустюгский аэропорт введут в эксплуатацию
Выставка акварелей Ирины Лихачевой работает в областной библиотеке в Вологде
Истории деревянных домов через личные рассказы горожан собирают в Вологде
В Череповце полицейские по горячим следам задержали угнанный автомобиль
Meta внесена Минюстом в реестр экстремистских организаций
Впервые клееная балка Segezha Group стала доступной в розницу
 
27.10.2022 [Общество]

Население убывает, производство падает: в правительстве Вологодской области спрогнозировали будущее региона

5263
0
24.11.2022 [БлогоVO]

С улиц Вологды убирают брошенные покрышки. Жителей города просят указать адреса, где требуется помощь специалистов

373
0
22.11.2022 [Обзор Прессы]

Программа «Отчий дом» с главой сельского поселения Ксенией Гнездиловой

599
0

При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru

Мнение редакции может не совпадать с мнением автора публикации

Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика