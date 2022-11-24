СЕВЕРГАЗБАНК предлагает новый потребительский кредит по ставке 9,6%

24.11.2022 [Новости компаний]

Получить денежные средства в СЕВЕРГАЗБАНКЕ теперь можно по сниженной процентной ставке 9,6% годовых.

По условиям программы, сумма в размере от 300 тысяч до 1,5 млн рублей выдается на срок 3-5 лет. Кредит оформляется без залога и поручительства. Ставка 9,6% действует при подключении пакета услуг «Кредитные возможности» и наличии скидки в рамках «Календаря праздников».

Помимо получения сниженной процентной ставки, пакет услуг «Кредитные возможности» предоставляет ряд других преимуществ, улучшая условия кредитования по трем параметрам.

Во-первых, сервис «Управляй ставкой»: можно снизить ставку на 3,9% годовых, если оплачивать товары и услуги дебетовыми картами Севергазбанка, — причем, делать это может как сам клиент, на которого оформлен кредит, так и члены его семьи.

Во-вторых, сервис «Пропусти платеж» дает возможность получить отсрочку по трём ежемесячным платежам.

В-третьих, клиент получает страховую защиту.

Предложение разработано для работников бюджетной сферы (здравоохранения, образования, силовых ведомств и др.), пенсионеров, работников газовой отрасли, зарплатных клиентов банка и работников аккредитованных банком предприятий. Более подробные условия доступны по ссылке.

Реклама. Рекламодатель Акционерное общество «СЕВЕРГАЗБАНК» (АО «БАНК СГБ»). https://severgazbank.ru/  Универсальная лицензия Банка России № 2816 от 26.03.2020.

Тэги: Севергазбанк

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