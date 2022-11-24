Баскетбольный клуб «Вологжанка» потерпел 10 поражений подряд

24.11.2022 [Спорт]

Баскетбольный клуб «Вологжанка — Вологда регион» потерпел 10 поражений подряд в чемпионате Высшей лиги — третьем по значимости дивизиона женского российского баскетбола. В пятом туре подопечные Владимира Крашенина встречались с одним из лидеров чемпионата — красноярским «Енисеем 2». Матчи прошли 23 и 24 ноября на «Арене Север» и завершились со счётом 87:57 и 102:49 в пользу красноярских баскетболисток.

Для дебютантов Высшей лиги, БК «Вологжанка — Вологда регион» эти поражения стали девятым и десятым в чемпионате. В следующем туре вологжанки сыграют с «Динамо 2» из Новосибирской области. Матчи пройдут 27 и 28 ноября.

Тэги: баскетбол, чемпионат России

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