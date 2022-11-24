Галина Изотова: «При формировании мер госполитики не рассчитывается их вклад в снижение смертности и повышение общей продолжительности жизни населения»

Зампред Счетной палаты Галина Изотова высказалась о необходимости повышения эффективности мер госполитики в сфере здравоохранения. На правчасе в Государственной Думе она рассказала, что Счетная палата ведет постоянный мониторинг мер государственной политики в сфере здравоохранения. Вот несколько тезисов из ее доклада:

При формировании мер госполитики не рассчитывается их вклад в снижение смертности и повышение общей продолжительности жизни населения. Счетная палата рекомендовала Правительству разработать соответствующую методику.

В 2021 году показатели по уровню зарплаты врачей не достигались в 35 регионах, среднего и младшего медперсонала - в 17 и 68 субъектах РФ соответственно. При этом средства нормированного страхового запаса, предусмотренные в бюджете ФОМС на оплату труда врачей и среднего медперсонала, расходуются на низком уровне – на 1 октября 2022 года из 17,3 млрд рублей израсходовано 1,3 млрд рублей (7,7%).

В некоторых субъектах Российской Федерации мероприятия соответствующей региональной программы, в том числе в части создаваемой и модернизируемой инфраструктуры, не обеспечивают в полном объеме потребность в строительстве, реконструкции и капитальном ремонте медицинских учреждений. Необходимо повышать эффективность реализации мер по обеспечению доступной первичной медико-санитарной помощи.

Лекарственное обеспечение граждан организовано недостаточно эффективно. Жители регионов не обеспечены равными правами на получение качественного медикаментозного лечения. В некоторых регионах выявлено несоответствие утвержденных перечней ЖНВЛП федеральным требованиям. Кроме того, отдельные регионы сокращают перечни групп населения, которым медикаменты отпускаются по рецептам бесплатно.

Система защиты прав застрахованных в сфере ОМС, по мнению Счетной палаты, находится на стадии формирования, бремя защиты своих прав в судебном порядке практически полностью ложится на граждан.

В реализации цифрового контура здравоохранения выявлены недостатки, формирующие допнагрузку на медработников и препятствующие использованию данных для мониторинга и принятия управленческих решений. Данные, агрегируемые в ЕГИСЗ, не используются для формирования отчетности, а врачи зачастую вынуждены вводить одну и ту же информацию в несколько информационных систем.

Ранее NewsVo рассказывал, что Галина Изотова была назначена замглавы Счетной палаты в 2019 году. С 1997 по 2007 год Галина Изотова возглавляла департамент финансов правительства Вологодской области, была первым заместителем губернатора Вологодской области. В 2006 году назначена заместителем полпреда президента в Северо-Западном федеральном округе. С 2007 по 2011 годы была депутатом Госдумы от партии «Единая Россия», в 2012—2014 годах работала заместителем полномочного представителя президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе, в 2014—2015 годах – председателем правления АО «Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства», в 2016—2019 годах - председателем совета директоров ЗАО «Дробмаш», затем советником генерального директора по корпоративным программам ФГУП «Почта России».

