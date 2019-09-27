Бывший главный финансист Вологодской области Галина Изотова назначена замглавы Счетной палаты

27.09.2019 [Экономика]
Бывший главный финансист Вологодской области Галина Изотова назначена замглавы Счетной палаты

Совет Федерации поддержал кандидатуру Галины Изотовой на пост зампредседателя Счетной палаты РФ, сообщают РИА Новости. Эту должность она заняла 25 сентября. 

Галина Изотова входит в состав генсовета "Деловой России". С 2007 по 2011 годы была депутатом Госдумы от партии "Единая Россия", в 2012—2014 годах работала заместителем полномочного представителя президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе, в 2014—2015 годах - председателем правления АО «Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства», в 2016—2019 годах - председателем совета директоров ЗАО «Дробмаш», затем советником генерального директора по корпоративным программам ФГУП «Почта России».

Напомним, с 1997 по 2007 год Галина Изотова возглавляла департамент финансов правительства Вологодской области, была первым заместителем губернатора Вологодской области. В 2006 году назначена заместителем полпреда президента в Северо-Западном федеральном округе. 

Тэги: счетная палата
Фото: пресс-служба полномочного представителя президента РФ в ПФО

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