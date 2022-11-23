В Череповце жителя Москвы осудили за поджог машины, которая подрезала его на трассе

В Череповце суд вынес приговор 31-летнему жителю Москвы, признанному виновным в поджоге.

Как NewsVO сообщал ранее, уголовное дело по факту поджога автомобиля «Рендж Ровер» было возбуждено в августе 2019 года. На месте происшествия следователи обнаружили расплавленную пластиковую бутылку со следами горючей жидкости. Ущерб составил более 1,7 млн. рублей. Впоследствии выяснилось, что преступление могли совершить неизвестные, подъехавшие к месту происшествия на тёмном внедорожнике. Одним из подозреваемых оказался сотрудник Росгвардии одного из регионов. Его задержали, и на допросе он сознался, что был пособником подсудимого, который скрывался в Воронежской области. Его также задержали и доставили в Череповец.

На суде обвиняемый признал вину и рассказал, что летом 2019 года машина, которую он сжёг, подрезала его на трассе.

«Через своих знакомых он установил, что на этом автомобиле ездит Д., проживающий в г. Череповце. Подсудимый решил поехать из г. Москвы в г. Череповец, для поездки он попросил у знакомого автомобиль с водителем, также попросил съездить с ним еще одного своего знакомого, которому сказал, что едет на встречу. На автомобиле марки „Мерседес“ с государственным регистрационным знаком „444“ мужчины направились в г. Череповец», — сообщает пресс-служба судов Вологодской области.

В городе он попросил одного из мужчин купить бензин и перелил его из канистры в пластиковую бутылку. На месте происшествия он вылил бензин на капот «Рендж Ровера» и поджёг его зажигалкой.

«Кроме того, 29 марта 2022 года Перовским районным судом г. Москвы мужчина был осужден за три преступления по ч.1 ст. 186 УК РФ (Изготовление, хранение и сбыт поддельных денег или ценных бумаг) с применением ч.3 ст. 69 УК РФ к четырем годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима», — также говорится в сообщении региональной пресс-службы судов.

При таких обстоятельствах суд назначил ему окончательное наказание в виде пяти лет колонии общего режима. Кроме того, в пользу потерпевшей — владелицы авто — с него взыскали в общей сложности 1 707 000 рублей.