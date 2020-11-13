В Череповце завершили расследование дела о поджоге дорогой иномарки

13.11.2020 [Происшествия]

Уголовное дело по факту поджога автомобиля «Рендж Ровер» на улице Батюшкова в Череповце было возбуждено в августе 2019. На месте происшествия следователи обнаружили расплавленную пластиковую бутылку со следами горючей жидкости. Ущерб владелица автомобиля оценила в 1,7 млн. рублей.

В ходе розыскных мероприятий сотрудники УМВД России по Череповцу выяснили, что преступление могли совершить неизвестные, ранее подъехавшие к адресу на тёмном внедорожнике. Полицейские установили, каким маршрутом иномарка прибыла в Череповец, и вышли на водителя, зарегистрированного в Московской области. Следователи выехали в служебную командировку и задержали мужчину, который оказался действующим сотрудником Росгвардии одного из регионов.

Фото пресс-службы областного УМВД

В ходе допроса выяснилось, что 31-летний задержанный был пособником совершённого преступления. Следователи установили исполнителя 1992 года рождения, которого отыскали на территории Воронежской области и доставили в Череповец. Задержанные сообщили, что причиной совершения поджога послужил конфликт, произошедший на одной из федеральных трасс между 28-летним обвиняемым и сожителем потерпевшей, который на тот момент был за рулём иномарки.

Судом наложен арест на имущество обвиняемых на общую сумму более 3 млн. рублей, а также им может грозить срок до 5 лет лишения свободы.

Тэги: иномарка, поджог машины

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