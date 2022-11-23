Мэр Вологды обеспокоен сроком производства работ на Доме купца Назарова

23.11.2022 [Общество]

Мэр Вологды сообщил, что обеспокоен сроком производства работ на Доме купца Назарова.

Напомним, вот уже несколько лет в Вологде ведутся ремонтно-реставрационные работы на Доме купца Назарова, по адресу: Чернышевского, 2. Это деревянное здание 1906 года постройки – объект культурного наследия регионального значения.

На днях, в ходе прямого эфира, отвечая на вопросы вологжан, мэр Вологды Сергей Воропанов рассказал, что обеспокоен сроком производства работ на этом объекте.

– Департамент имущественных отношений у нас контролирует ход выполнения работ по срокам. Собственник должен был... Нет, не так... Договаривались мы устно, что еще к 2020 году, наверное, к Дню города 2020 года или даже 2019 года, этот объект он восстановит, но что-то пошло не так, как говорится. Мы подали в суд, пытались расторгнуть договор. Суд пока оставил наши договорные отношения в силе. Если я не ошибаюсь, по договору до середины 2023 года он должен восстановить этот дом. Поэтому наблюдаем, смотрим, ускорить каким-то образом не представляется возможным, потому что сейчас, все, что зависит по срокам производства работ, все это в руках собственника. Мы можем только констатировать факт невыполнения договорных обязательств и обращаться в суд. Что там будет, пока не могу сказать. Давайте, дождемся, когда будет восстановлен дом, – сказал Сергей Воропанов.

Ранее NewsVo рассказывал, что после неоднократных поджогов и пожаров Дом купца Назарова был продан городской администрацией с аукциона в 2018 году за 1 рубль, а прилегающий к нему земельный участок площадью порядка 300 кв. м – за 400 тысяч рублей с условием, что новый владелец здания будет обязан восстановить его в первоначальном виде с учетом рекомендаций органов охраны памятников. 

Сообщалось, что по договору работы должны были быть завершены до конца 2021 года.

Вскоре, под видом реставрации, новый собственник полностью снес остатки дома-памятника экскаватором. На освободившемся участке начали возводить конструкцию из оцилиндрованного бруса, что градозащитники сочли грубым нарушением условий реставрации объекта. 

В 2020 году Елена Кукушкина председатель Комитета по охране объектов культурного наследия Вологодской области по поводу хода реставрации дома на Чернышевского, 2 сообщила, что «это пример того, как собственник оказался не готов к тому, с чем он столкнется».

Тэги: дома-памятники, деревянная Вологда, деревянная архитектура, реставрация
Сюжет: уничтожение дома купца Назарова

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