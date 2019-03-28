Расследование в отношении реставраторов дома Назарова начали в Вологде

28.03.2019 [Культура]

Комитет по охране памятников Вологодской области начал расследование по поводу правомерности работ на памятнике архитектуры на Чернышевского, 2 в Вологде. Это деревянный дом купца Назарова, который был полностью разобран в процессе реставрации.

Сейчас на месте исторического здания возводится конструкция из оцилиндрованного бруса. На это обратили внимание градозащитники. По их словам, происходящее является грубейшим нарушением принципов реставрации.

«Если элемент памятника невозможно сохранить, то на замену ему изготавливается точно такой же: из тех же материалов, с применением тех же технологий, а в идеале – и инструментов той эпохи», — говорится в заявлении движения «Настоящая Вологда».

На наш запрос о правомерности таких действий, орган охраны памятников сообщил, что сможет дать ответ о законности реставрации оцилиндрованным брусом только после завершения административного расследования.

«26 марта нашими специалистами осуществлён осмотр установленных на территории объекта ОКН конструкций. В рамках возбуждённого дела истребуются дополнительные материалы и документы, проводится работа по сбору объяснений», — добавили в Комитете.

Работы на памятнике ведёт компания «СтарГрад». Проект реставрации разрабатывал в ООО «НРПМ», директором которой является Александр Юрманов.

Дом купца Назарова сносили в ночь на 26 октября тяжелой техникой, писал Newsvo. В итоге на месте исторического здания начала XX века остались лишь обломки. При этом проектом была предусмотрена лишь его частичная перепланировка и приспособление под гостиницу с кафе на первом этаже. В администрации города никак не прокомментировали действия собственника, сказав лишь, что если были нарушения, то возможен «возврат объекта».

Тэги: архитектура, наследие, дом Назарова

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