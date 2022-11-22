Советы малому бизнесу: как повысить продажи

Как нарастить объем заказов? Нужно больше продавать! Но не всё так просто. В Boxberry рассказали о пяти способах, которые помогут интернет-магазинам увеличить прибыль и привлечь новых клиентов.

1. Пересмотрите географию доставки

Подключайте другие регионы и страны. Настройте рекламу так, чтобы ее увидели покупатели из разных частей России.

Также можно начать доставлять заказы в страны СНГ. Для информации: население Казахстана – 19 620 600 человек. Это более 19,6 миллионов ваших потенциальных клиентов! А сколько покупателей может жить в Беларуси, Таджикистане, Армении и Киргизии?..

К тому же доставка за рубеж – это еще и быстро. Например, Boxberry доставляет посылки из Череповца в Ереван всего за 7 дней.

2. Расширьте ассортимент

Чем больше видов товаров можно купить в магазине, тем выше лояльность покупателей. Чтобы составить идеальный ассортимент, устройте опрос среди покупателей и обратите внимание на категории, которые продаются у вас лучше всего.

Например, продукты питания отлично соседствуют со средствами гигиены, бытовой химией, мелкой кухонной утварью и текстилем для дома.

3. Осваивайте новые рынки сбыта

Если у вас есть офлайн-точка продаж, то вы можете открыть на ее базе пункт выдачи посылок и онлайн-заказов.

Например, такая возможность есть у службы доставки Boxberry – это партнерское отделение не будет ничего стоить для вашего бизнеса, зато вы сможете получать вознаграждение за каждую выданную или отправленную посылку.

4. Проверьте удобство сайта

На что нужно обратить внимание:

- Удобная навигация. В любом месте сайта пользователь должен понимать, где он находится, и иметь возможность вернуться на один или два шага назад.

- Информативные фильтры товаров. Лучше всего, если их смогут настраивать покупатели.

- Условия получения, возврата и обмена товара. Это выбор удобного пункта выдачи и всех дополнительных услуг для получения заказа.

5. Сотрудничайте с надежными службами доставки

Изучите условия сотрудничества со службой доставки, а также убедитесь, что компания учтет ваши интересы и интересы покупателя.

Срок доставки. Это один из главных показателей, ведь клиенты хотят получить свой заказ как можно быстрее. Для доставки в том же городе, где находится магазин, адекватный срок – 3-4 дня. А если речь о другой стране – то можно ориентироваться на сроки от недели.

Стоимость доставки. Этот показатель зависит от типа доставки, габаритов и веса посылки, страхования и дополнительных услуг. У Boxberry стоимость доставки начинается от 130 рублей.

Услуги курьера. У Boxberry есть возможность курьерского забора заказа из интернет-магазина, а также курьерская доставка посылок покупателю.

Чтобы начать сотрудничать с Boxberry, нужно всего 10 минут: достаточно заполнить анкету, а отправлять посылки можно в этот же день.

Всем новым клиентам Boxberry дарит скидку 20% – она будет доступна месяц после регистрации. Подключайтесь к Boxberry до 30 ноября 2022 года и активируйте промокод LUCKY.

Развивайте свой бизнес с Boxberry!

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