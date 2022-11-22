«Вологда-Чеваката» одержала сложную победу над петербургским «Спартаком»

«Вологда-Чеваката» одержала победу над «Спартаком» из Санкт-Петербурга в девятом туре женской баскетбольной Суперлиги.

Эта победа «Чевакате» далась нелегко. На большой перерыв команды ушли при минимальном лидерстве пчёл — 36:35. В третьей четверти отрыв вологжанок достигал пяти очков (43:38), но хозяйки паркета смогли догнать «желто-фиолетовых» и перед заключительной четвертью на табло горел равный счёт — 54:54.

На третьей минуте решающей десятиминутки после двухочкового броска Екатерины Тереховой в проходе подопечные Виктора Данилова вышли вперёд и больше своего лидерства не упускали, доведя матч до победы — 70:65.

«Чувства удовлетворенности игрой в полной мере нет, так как нельзя сказать, что мы контролировали игру. Было трудно, Питер играл жёстко, и состав их игроков в атаке — с достаточно высоким процентом реализации. Мы же много промазали бросков из-под кольца и с дистанции — это не позволило нам уйти в отрыв. Не дали жёсткости в защите, которая с нас спрашивалась», — отметила после игры атакующий защитник «Вологды-Чевакаты» Алина Замараева.

Кстати, Алина набрала в этой игре 11 очков. Она стала второй по результативности после Екатерины Тереховой, которая оформила дабл-дабл, набрала 19 очков и 11 подборов.

Вологжанки одерживают 9-ю победу подряд со старта чемпионата. В следующем туре, 7 декабря, на своем паркете примут ивановскую «Энергию».

Главная интрига этой части чемпионата, пожалуй, заключается в том, сможет ли «Чеваката» пройти первый круг без единого поражения. Для этого им надо выиграть ещё два матча — 7 декабря против «Энергии», и 10 декабря — в матче с московской «Руной».

Обе встречи для «пчёл» будут домашними.