Главврача Грязовецкой ЦРБ осудили по уголовному делу о взятке

21.11.2022 [Общество]

В Грязовецком районе суд вынес приговор 45-летнему главврачу местной ЦРБ, признанному виновным в получении взятки.

Как NewsVO сообщал ранее, в ноябре 2021 года менеджер по продажам ООО «Антарес», действуя в интересах представляемого ей юридического лица, передала подсудимому денежные средства в размере 345 тыс. рублей в качестве вознаграждения за заключение и последующее исполнение четырёх госконтрактов на поставку медицинских изделий на общую сумму более девяти миллионов рублей в рамках реализации государственной программы «Развитие здравоохранения».

Фирма получила штраф в один миллион рублей, а обвиняемому суд назначил наказание в виде пяти лет лишения свободы с аналогичным испытательным сроком и штраф в размере суммы взятки — 345 тысяч рублей.

«Также сохранен арест, наложенный на денежные средства осужденного, в части исполнения наказания в виде штрафа», — сообщает пресс-служба прокуратуры Вологодской области.

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.

Тэги: взятки, главврач, ЦРБ, суд, приговор

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