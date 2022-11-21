Главврача Грязовецкой ЦРБ осудили по уголовному делу о взятке

В Грязовецком районе суд вынес приговор 45-летнему главврачу местной ЦРБ, признанному виновным в получении взятки.

Как NewsVO сообщал ранее, в ноябре 2021 года менеджер по продажам ООО «Антарес», действуя в интересах представляемого ей юридического лица, передала подсудимому денежные средства в размере 345 тыс. рублей в качестве вознаграждения за заключение и последующее исполнение четырёх госконтрактов на поставку медицинских изделий на общую сумму более девяти миллионов рублей в рамках реализации государственной программы «Развитие здравоохранения».

Фирма получила штраф в один миллион рублей, а обвиняемому суд назначил наказание в виде пяти лет лишения свободы с аналогичным испытательным сроком и штраф в размере суммы взятки — 345 тысяч рублей.

«Также сохранен арест, наложенный на денежные средства осужденного, в части исполнения наказания в виде штрафа», — сообщает пресс-служба прокуратуры Вологодской области.

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.