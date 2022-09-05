Главврач Грязовецкой ЦРБ попался на крупной взятке

Прокуратура города Вологды проверила деятельно ООО «Антарес». Как оказалось, фирма, торгуя медоборудованием, дала главврачу Грязовецкой ЦРБ взятку, чтобы контракты заключались с ней.

«Установлено, что в ноябре 2021 года менеджер по продажам ООО „Антарес“, действуя в интересах представляемого ей юридического лица, передала главному врачу БУЗ ВО „Грязовецкая ЦРБ“ денежные средства в размере 345 тыс. рублей в качестве вознаграждения за заключение и последующее исполнение государственных контрактов на поставку медицинских изделий (оборудования)», — сообщает прокуратура Вологодской области.

Прокуратура города Вологды возбудила в отношении организации дело об административном правонарушении по ч. 1 ст. 19.28 КоАП РФ (незаконное вознаграждение от имени и в интересах юридического лица). Фирма получила штраф в размере 1 млн рублей.

В отношении главного врача судом рассматривается уголовное дело. Представитель коммерческой организации к уголовной ответственности не привлекалась, поскольку оказала активное содействие правоохранительным органам в расследовании преступления.