Музей «Незатопленных историй Белого озера» начали создавать участники благотворительного фонда «Крохино».

Напомним, Крохино – это бывшее село в Белозерском районе Вологодской области, которое было затоплено в 1961 году при наполнении Шекснинского водохранилища.

В 2010 году был создан Благотворительный фонд «Центр возрождения культурного наследия «Крохино». Фонд занимается сохранением и консервацией культурного наследия, а также популяризацией сферы сохранения наследия. В частности, речь идет о работах по восстановлению храма Церковь Рождества Христова в Крохино.

Это единственный в России затопленный храм, уцелевший после строительства водных каналов. Он стоит в истоке реки Шексны с 1788 года. Именно его снимал Василий Шукшин в своей «Калине Красной». И именно его фотографируют туристы, проплывающие на теплоходах по Волго-Балту.

– Как часто мы, проезжая мимо красивых исторических мест, делаем на память фотографию... Проплывая мимо церкви Рождества Христова, стоящей в воде на протяжении 50 лет, более полумиллиона туристов увидели ее, успели запечатлеть и рассмотреть, – говорит учредитель и директор фонда Анор Тукаева. – Только представьте, посреди водной глади внезапно возникает светлая громада храма, — откуда он здесь, может, привиделось? Потом, конечно понимаешь, храм — настоящий и… затопленный…

На создание проекта и концепции будущего музея «Незатопленных историй Белого озера» фонд «Крохино» получил грант Благотворительного фонда Владимира Потанина.

– Если у вас сохранились предметы из перевезенных домов перед затоплением Крохино или просто вещи с историей, принадлежавшие людям, жившим в Крохино, Каргулино или других затопленных селах Белозерья, и вы готовы передать их фонду, то пишите на адрес электронной почты: [email protected], – говорится в сообщении. – Это могут быть открытки со штемпелем почтовых отделений затопленных сел, письма, фотографии или документы, перевезенная посуда: разбитая или со сколами, предметы или фрагменты мебели, музыкальные инструменты. Все это может быть сломанным, в любом состоянии.

Волонтеры рассказывают, что подарки в музейную коллекцию сделали Заварина Светлана Ивановна, которая по итогам решения семейного совета передала предметы, принадлежавшие Вере Сергеевне Тихоновой (маме), чемодан с учебниками по биологии, принадлежавшие Ивану Андреевичу Тихонову (папе), а также предметы мебели и быта (горшки, зеркало, чемодан, сундук, шкатулка и др.) из их каргулинского дома, перевезенного при затоплении в деревне Глушково.

Петрова Татьяна Павловна, стараниями которой в деревне Глушково была собрана и сохранена настоящая коллекция предметов переселенцев из Крохино и Каргулино, также передала в дар некоторые экспонаты: посуда, горшки, сито, лыжи, детская кроватка из ивовых прутков, трепало, прялки и другие. Среди них – иконный оклад, который скорее всего находился ранее в храме Рождества Христова, а в настоящее время увезен в Москву на реставрацию.

– Мы благодарим Татьяну Павловну и Светлану Ивановну за эти бесценные для нашего фонда дары! Именно они станут основой коллекции нашего будущего музея, – говорят волонтеры «Крохино». – Наши собственные находки за время работы на храмовом острове – это Осколки. Пишем это слово с большой буквы, так как через них нам также предстоит рассказывать об истории древнего села. Для этого нужно переосмыслить то, что в другой ситуации при иных обстоятельствах могло бы быть названо бытовым мусором, а в нашем случае — является Осколком истории и времени.

Для дальнейшего проектирования будущей музейной экспозиции все предметы предстоит сфотографировать и обмерить. Сформированный таким образом каталог будет передан музейным проектировщикам, которые придумают главную идею музея, сценарий прохождения экспозиции и размещение всех экспонатов. Процесс, полный открытий и переосмысления обычных вещей и осколков.