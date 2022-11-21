Константин Райкин проведет в Вологде прослушивания абитуриентов 23 ноября

Народный артист России Константин Райкин и ведущие педагоги Высшей школы сценических искусств проведут в Вологде прослушивания абитуриентов.

Следующей весной мастерская Константина Райкина при Высшей школе сценических искусств возобновит набор абитуриентов на первый курс. Важным нововведением станет то, что вместе с актерами на курс будут набраны и режиссеры.

– Желание набрать смешанный – актерско-режиссерский курс - возникло, во-первых, потому что я лично преподаю на сегодняшний день не только актерское мастерство. Несколько лет назад я начал преподавать и режиссерам, поскольку мной лично в самых разных театральных пространствах поставлено уже сорок с лишним спектаклей. Я убедился, что достаточно оснащен, чтобы помочь другим освоить основы режиссёрской профессии, – говорит Константин Райкин. – Во-вторых, как показывает практика других курсов очень мною уважаемых режиссеров и педагогов, таких как Кудряшов, Женовач, Бутусов, когда на курсе существуют не только артисты, но и режиссеры, этот симбиоз дает прекрасные результаты. С какого-то момента актерско-режиссерские силы одного курса начинают взаимообмен. Режиссеры со своими сокурсниками-актерами, воспитанные в одной системе координат у одной педагогической команды, начинают делать совместные работы, и это всегда дает ну очень хорошие плоды. Убеждает в этом и опыт нашей Высшей школы сценических искусств: мастерская Камы Гинкаса и Олега Тополянского у нас была смешанной, актерско-режиссерской, и этот курс, конечно, очень интересно развивался. Мне кажется, что такую практику надо перенести и на мою будущую команду.

Шанс пройти прослушивания у мастеров Театральной школы Райкина и лично у мастера курса появился у всех молодых жителей Вологды, которые желают обучаться актерской и режиссерской профессиям.

В Вологде пройдут сразу первый и второй туры отбора, а не предварительные просмотры, и при успешном прослушивании абитуриент будет переведен сразу на третий тур, что значительно повысит шансы абитуриента на зачисление в мастерскую (третий тур пройдет в Москве весной и летом 2023 года).

Чтобы принять участие в прослушивании, необходимо перейти по ссылке на официальный сайт ВШСИ, заполнить заявку и ждать ответного письма с подробной инструкцией. Ссылка на запись.

Прослушивания в Вологде пройдут 23 ноября в здании Вологодского драматического театра.

