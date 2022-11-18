В Вологде водитель мусоровоза ответит в суде за гибель женщины

18.11.2022 [Общество]

В Вологде завершено расследование в отношении 39-летнего водителя мусоровоза Мерседес Бенц, который насмерть сбил женщину. Происшествие случилось 1 августа 2022 года на Советском проспекте, когда грузовик заезжал во двор жилого дома.

«В нарушение Правил дорожного движения водитель спецтехники, не убедившись в безопасности движения задним ходом, проявив неосмотрительность и небрежность, совершил наезд на 67-летнюю женщину, которая в это время шла по дворовой территории», — говорится в сообщении прокуратуры области.

В результате полученных травм пострадавшая скончалась на месте происшествия.

Санкция статьи, по которой обвиняется водитель грузовика, предусматривает наказание до пяти лет лишения свободы.  

Тэги: мусоровоз, погибла в ДТП

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