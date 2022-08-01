В Вологде мусоровоз задавил пожилую женщину

01.08.2022 [Происшествия]

В Вологде мусоровоз марки «Мерседес» задавил пожилую женщину, сообщает городской отдел ГИБДД.

Трагедия произошла у дома № 116 на Советском проспекте 1 августа в 11:00. Автомобиль двигался задним ходом и наехал на пострадавшую. Женщина погибла.

Тэги: гибель человека, мусоровоз, ДТП
Фото отдела ГИБДД по городу Вологде

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