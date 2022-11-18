«Вологда-Чеваката» разгромила «Ставропольчанку» с двукратным перевесом в счете

18.11.2022 [Спорт]

Баскетболистки «Чевакаты» накануне разгромили «Ставропольчанку-СКФУ» в восьмом туре женской баскетбольной Суперлиги.

На равных команды играли только первые десять минут, которые, впрочем, тоже остались за вологжанками (13:11). Во второй четверти «пчёлы» ушли в отрыв и перед большим перерывом счет уже был 39:22.

В третьей и четвертой четвертях подопечные Виктора Данилова не позволяли своим соперницам набирать больше 10-ти очков, сами же стабильно набирали больше 20 очков за четверть. В результате матч завершился с двукратным преимуществом «Вологды-Чевакаты» — 81:40.

Самыми результативными у победительниц стали Анастасия Сущик, набравшая 15 очков и Алина Безбородова, которая принесла в общую копилку 10 очков.

Вологжанки продолжают идти со 100-процентным результатом, выиграв 8 матчей из 8-ми. В следующем туре, 21 ноября, вологодские баскетболистки сыграют в Санкт-Петербурге со «Спартаком». Матч обещает быть интересным, петербуженки после 5-ти поражений подряд выиграли 3 последние встречи.

Тэги: баскетбол, «Вологда-Чеваката»

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