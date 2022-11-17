В Череповце повышают стоимость проезда в общественном транспорте

17.11.2022 [Общество]

С 1 декабря в Череповце повышают стоимость проезда в общественном транспорте. Как сообщает портал GorodChe со ссылкой на отдел транспорта департамента ЖКХ череповецкой мэрии, повышение цены за проезд городские власти объясняют ростом цен на топливо и расходные материалы.

К примеру, ГСМ подрожали на 70%, запчасти на 50%, наблюдается также рост цен на топливо.

Теперь при покупке билета за наличные придется заплатить 36 рублей, стоимость проезда по безналу обойдется в 33 рубля.

Также увеличится стоимость проездных билетов. Для школьников проездной будет стоить 957 рублей, для студентов вузов и колледжей — 1 320 рублей, для ветеранов, пенсионеров и льготников — 1 155 рублей, для остальных категорий — 2 770 рублей.

Тэги: общественный транспорт, проезд

ТОП НЕДЕЛИ

Веерные отключения электроэнергии фиксируются в Вологде и в районах Вологодской области
Мобилизованного из Вологды, который был комиссован на госпитализацию, вместо отправки на лечение посадили в эшелон
Суд выселяет ДОСААФ из здания на улице Мальцева в Вологде
Шесть автобусных маршрутов Вологды изменят схему движения
Метеорологическая зима пришла в Вологодскую область с запозданием
После аномального тепла на Вологодчину придет резкое похолодание
В Тотьме водитель зажал окном руку инспектора ДПС и заставил его бежать рядом с машиной
Автомобиль «БМВ» врезался в столб ночью на Конева-Беляева в Вологде
Еще девять населенных пунктов Вологодской области получили мобильный интернет
В Череповце 12-летняя девочка выпала из окна седьмого этажа

Похожие новости

Мэр Вологды: «1 декабря мы увидим первые изменения в маршрутно-транспортной схеме общественного транспорта»

В Вологде прошло обсуждение изменений маршрутной сети

2169
0

В Вологде 31 октября презентуют исследование маршрутной сети в онлайн-режиме

Онлайн-трансляция начнется в 17.30

985
0

Бесплатный Wi-Fi подключают на трех остановках в Череповце

Также Wi-Fi  уже есть в новых трамваях

937
0

В этом году Вологодская область не будет закупать троллейбусы, как это планировалось ранее

В прошлом году озвучивались планы на приобретение более 30 новых троллейбусов в 2022 году

1912
0

В Вологде эксперты прорабатывают варианты корректировки схемы движения общественного транспорта на Элме

Исследование существующей и разработку новой маршрутной сети общественного транспорта проводят представители Вологодского госуниверситета

1385
0

Представители общественного транспорта Вологды обратились к властям с просьбой навести порядок на дороге у вокзалов

Стихийные парковки в этом месте мешают проехать автобусам и троллейбусам

1628
0

В День города автобусы в Вологде будут ходить до часу ночи

Стоимость проезда останется такой же, как и в другие дни

2135
0

Машина есть, системы нет: жители "Элмы" получили дополнительный автобус, но не заметили этого

Администрация города Вологды выделила жителям "Элмы" дополнительный автобус маршрута №12 после жалоб на плохое транспортное обслуживание. Однако, большинство жителей не заметило его появления. Горожане уверены, что дополнительный автобус просто потерялся в хаосе, который царит в жизни общественного транспорта Вологды

2012
0

В Вологде будет пересмотрена маршрутная сеть общественного транспорта

Об этом во время прямого эфира заявил мэр города Сергей Воропанов.

3701
0

В Вологде начались проблемы с оплатой проезда в общественном транспорте банковскими картами

Это связано с санкциями

1725
0

В некоторых череповецких автобусах перестали выдавать билеты

Причина — отсутствие чековой ленты

1813
0

Череповец отказывается от автобусов на бензине

Город переходит на общественный транспорт на газомоторном топливе

1502
0

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Лингвисты не смогли определить смысл написания матерного слова на вологодской берестяной грамоте 15-го века
В Череповце повышают стоимость проезда в общественном транспорте
Вологжанин «по ошибке» вышел со спиртным через зону входа супермаркета
Вологда поделилась опытом по формированию модели города устойчивого развития
«Северсталь» упустила победу в матче с московским «Спартаком»
Остов большой лодки и крупный камень-шунгит обнаружили на берегу Рыбинского водохранилища в Вологодской области
Четыре медали завоевали вологжане на Международных соревнованиях по пауэрлифтингу
 
27.10.2022 [Общество]

Население убывает, производство падает: в правительстве Вологодской области спрогнозировали будущее региона

4444
0
16.11.2022 [БлогоVO]

Вид с Земли

337
0
16.11.2022 [Обзор Прессы]

Сразу несколько домов в Соколе почти на две недели частично погрузились под воду

326
0

При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru

Мнение редакции может не совпадать с мнением автора публикации

Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика