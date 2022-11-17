С 1 декабря в Череповце повышают стоимость проезда в общественном транспорте. Как сообщает портал GorodChe со ссылкой на отдел транспорта департамента ЖКХ череповецкой мэрии, повышение цены за проезд городские власти объясняют ростом цен на топливо и расходные материалы.

К примеру, ГСМ подрожали на 70%, запчасти на 50%, наблюдается также рост цен на топливо.

Теперь при покупке билета за наличные придется заплатить 36 рублей, стоимость проезда по безналу обойдется в 33 рубля.

Также увеличится стоимость проездных билетов. Для школьников проездной будет стоить 957 рублей, для студентов вузов и колледжей — 1 320 рублей, для ветеранов, пенсионеров и льготников — 1 155 рублей, для остальных категорий — 2 770 рублей.