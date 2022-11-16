В Шекснинском районе суд взыскал 120 тысяч рублей с хозяина собаки, покусавшей двоих детей

16.11.2022 [Общество]

В Шекснинском районе суд рассмотрел иски прокуратуры о взыскании компенсации морального вреда с хозяина собаки, покусавшей двоих детей.

Как NewsVO сообщал ранее, инцидент произошёл на детской площадке во дворе жилого дома в посёлке Пача 26 июня 2022 года. Пёс, оставшийся без контроля хозяина, напал на пятилетнего мальчика и семилетнюю девочку и причинил им различные телесные повреждения: укусы и ссадины. Животное оттащили родители пострадавших.

«В связи с изложенным, а также с учетом объяснений законных представителей несовершеннолетних, прокуратура района направила в суд 2 иска с требованием о взыскании с владельца собаки компенсации морального вреда в пользу несовершеннолетних», — сообщает пресс-служба прокуратуры Вологодской области.

Суд удовлетворил иски и взыскал с мужчины в общей сложности 120 тысяч рублей в пользу пострадавших. Отмечается также, что в связи с отсутствием контроля за животным, хозяину пса объявлено предостережение.

Тэги: напала собака, пострадали дети, прокуратура, иски, суд, компенсация вреда

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