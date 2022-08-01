В Шекснинском районе прокуратура провела проверку по факту нападения собаки на двух детей

В Шекснинском районе прокуратура провела проверку по факту нападения собаки на пятилетнего мальчика и семилетнюю девочку.

Установлено, что инцидент произошёл на детской площадке во дворе жилого дома в посёлке Пача 26 июня 2022 года. Пёс, оставшийся без контроля хозяина, напал на детей и причинил им различные телесные повреждения: укусы и ссадины. Животное оттащили родители пострадавших.

«Прокуратура района, с учетом объяснений законных представителей несовершеннолетних, направила в суд 2 исковых заявления с требованием о взыскании с владельца собаки компенсации причиненного детям морального вреда в размере 200 тыс. рублей в пользу каждого ребенка», — сообщает пресс-служба прокуратуры Вологодской области.

В связи с отсутствием контроля за животным, хозяину пса объявлено предостережение.