«Вологда-Чеваката» одержала седьмую победу в седьмом матче со старта чемпионата

15.11.2022 [Спорт]

Накануне вологжанки в седьмом туре Чемпионата России по баскетболу среди женских команд Суперлиги на выезде встречались с командой «Платов» из Новочеркасска и уже с первых минут захватили лидерство. Первая четверть завершилась 24:8 в пользу команды Виктора Данилова. Во второй десятиминутке «пчелки» ещё увеличили свое преимущество и на большой перерыв ушли почти с двукратным перевесом в счёте — 45:23.

Третья четверть прошла практически на равных, её с небольшим перевесом в одно очко (16:15) оставили за собой хозяйки паркета. Заключительный отрезок игры вологжанки выиграли со счетом 27:20, а вместе с ней и весь матч — 87:59.

17 очков и 16 подборов у победительниц набрала Екатерина Терехова. Для Екатерины это уже двадцатый дабл-дабл в матчах за «Вологду-Чевакату». 16 очков набрала Алина Безбородова, 15 — Юлиана Самородова.

Для «Вологды-Чевакаты» эта победа стала седьмой в семи сыгранных матчах Суперлиги. В следующем туре, 17 ноября, вологжанки сыграют со «Ставропольчанкой-СКФУ».

Тэги: баскетбол, «Вологда-Чеваката», чемпионат России

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