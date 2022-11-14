Открытый микрофон для авторов стихов и рассказов пройдет в Вологде 19 ноября

14.11.2022 [Культура]

Открытый микрофон «Между строк» пройдет в вологодской библиотеке на улице Гагарина 17 ноября.

– Пишете стихи и рассказы? Любите читать на публику? Открытый микрофон «Между строк» ждет именно вас, – говорится в анонсе встречи.

По задумке организаторов, в рамках мероприятия будут звучать современные стихи и короткая проза, участники будут декламировать свои строки или произведения любимых авторов.

О своем участии уже заявили Андрей Лушников, Анастасия Карпова, Ирина Суворовская, Ольга Ханова, Оксана Василенко, Татьяна Снежина, Анна Спиридонова, также могут присоединиться все желающие.

Записаться на участие можно будет сразу на месте.

Начало мероприятия 19 ноября в 17:00 в библиотеке на Гагарина, 35.

Вход свободный.

Возрастные ограничения: (16+).

Тэги: стихи, рассказы, писатели, поэты

ТОП НЕДЕЛИ

Веерные отключения электроэнергии фиксируются в Вологде и в районах Вологодской области
Вологжане критикуют антивандальные скамейки на Набережной VI Армии
Мобилизованного из Вологды, который был комиссован на госпитализацию, вместо отправки на лечение посадили в эшелон
Суд выселяет ДОСААФ из здания на улице Мальцева в Вологде
На пересечении улиц поэта Романова и Молодежной Вологды строится кольцевая развязка
В Череповце на занятиях по физподготовке скончался сотрудник Росгвардии
Автомобили Lexus и Renault спалили ночью в поселке Семенково Вологодского района
В военной операции на Донбассе погиб житель Великоустюгского района
После аномального тепла на Вологодчину придет резкое похолодание
Мобилизованные вологжане отправились в район выполнения боевых задач

Похожие новости

Фестиваль французской песни и поэзии пройдет в Вологде 26 ноября

Вход свободный

841
0

Восьмой Цветаевский костер пройдет в Соколе

В этот раз Цветаевский костёр пройдёт при участии Кирилло-Белозерского музея-заповедника

679
0

В архиве Варлама Шаламова обнаружены ранее неизвестные стихи к Анне Ахматовой

Писатель посвятил поэтессе четыре стихотворения после встречи с ней в середине 1960-х годов

824
0

Стихи Константина Батюшкова прозвучат в центре Вологды в день рождения поэта

Поэтическая акция начнется 29 мая в 12:00 у памятника Батюшкову на Кремлевской площади

1552
0

«Батюшковский бал» пройдет в Вологде в честь 232-летия со дня рождения поэта

В программе: танцы ампирной эпохи, рассказ о жизни и творчестве Константина Батюшкова, а также чтение стихов поэта

1306
0

Новую книгу стихов Наты Сучковой представят в Вологде 12 января

Презентация пройдет в литературной резиденции «Дом дяди Гиляя»

1330
0

«Я с вами»: Борис Гребенщиков поддержал зеленую набережную в Вологде

Эти слова он напиал в комментариях под видео-обращением в стихах Алексея Черемушкина, посвященного набережной.

5781
3

Запись концерта актера Александра Филиппенко покажут в Вологодской областной филармонии

В исполнении народного артиста России прозвучат отрывки из произведений Николая Гоголя, Бориса Пастернака, Сергея Есенина, Михаила Зощенко, Варлама Шаламова, Андрея Платонова.

2533
0

Актер из московского театра "Сфера" прочтет в Вологде отрывки из "Евгения Онегина"

Выступление состоится во Всемирный день поэзии, 21 марта, в Вологодской областной филармонии.

1404
0

Вологжане могут выиграть сборник стихов о Вологде «Город нашей души» за ответ на вопрос гида Нины Смелковой

Презентация новой книги состоится 11 декабря в большом зале областной библиотеки на улице Марии Ульяновой, 7

2517
0

Вологодские школьники могут принять участие в литературном конкурсе юных чтецов «Живая классика»

В конкурсе могут принять участие дети от 10 до 16 лет. Суперфинал пройдёт на Красной площади в Москве

1630
0

В день рождения Пушкина вологжане прочтут его стихи и исполнят любимые песни поэта

Мероприятие пройдет 6 июня в Пушкинском сквере

2744
0

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

50 вологжан намерены побороться за стипендию имени Христофора Леденцова
Сборная Вологды заняла первое место на Кубке мэра по фигурному катанию
В Харовском районе мужчина угнал машину у спавшего рыбака
Открытый микрофон для авторов стихов и рассказов пройдет в Вологде 19 ноября
Аварийные бригады восстановили энергоснабжение во всех районах области
Жителя Устюженского района подозревают в систематическом избиении супруги
Почти половина россиян склонна к спонтанным покупкам
 
27.10.2022 [Общество]

Население убывает, производство падает: в правительстве Вологодской области спрогнозировали будущее региона

4195
0
13.11.2022 [БлогоVO]

Эта страница семейного рода так и осталась бы чёрной дырой, если бы не случай

361
0
14.11.2022 [Обзор Прессы]

Кто и как популяризует научные знания в Вологде

153
0

При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru

Мнение редакции может не совпадать с мнением автора публикации

Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика