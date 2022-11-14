Открытый микрофон для авторов стихов и рассказов пройдет в Вологде 19 ноября

Открытый микрофон «Между строк» пройдет в вологодской библиотеке на улице Гагарина 17 ноября.

– Пишете стихи и рассказы? Любите читать на публику? Открытый микрофон «Между строк» ждет именно вас, – говорится в анонсе встречи.

По задумке организаторов, в рамках мероприятия будут звучать современные стихи и короткая проза, участники будут декламировать свои строки или произведения любимых авторов.

О своем участии уже заявили Андрей Лушников, Анастасия Карпова, Ирина Суворовская, Ольга Ханова, Оксана Василенко, Татьяна Снежина, Анна Спиридонова, также могут присоединиться все желающие.

Записаться на участие можно будет сразу на месте.

Начало мероприятия 19 ноября в 17:00 в библиотеке на Гагарина, 35.

Вход свободный.

Возрастные ограничения: (16+).