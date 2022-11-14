Минюст будет публиковать персональные данные иноагентов

Кабмин утвердил перечень сведений, которые будут публиковаться на сайте Минюста в едином реестре иностранных агентов. Распоряжение вступит в силу с 1 декабря, сообщает издание «Ведомости».

В документе говорится, что на сайте Минюста в отношении физлиц-иноагентов будут указываться дата рождения, фамилия и имя, а также отчество при наличии, ИНН и СНИЛС, основания включения в реестр с указанием конкретных норм закона и даты принятия решений Минюстом о включении человека в реестр и об исключении из него. Такие же требования будут касаться юридических лиц, общественных и иных объединений.

Напомним, что в мае Совет при президенте по правам человека высказал мнение, что закон об иноагентах нарушает нормы Конституции о праве на выражение своего мнения и праве на труд.

В июле Президент России Владимир Путин подписал закон «О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием». Этот закон позволит объявлять иностранными агентами всех, кто получает поддержку из-за рубежа или находится «под иностранным влиянием в иных формах». Не смогут быть признаны иноагентами объединения работодателей, торгово-промышленные палаты и должностные лица международных организаций, говорится в документе.