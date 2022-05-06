СПЧ: законопроект об иноагентах «необоснованно расширяет возможность признания иноагентами» граждан и организаций

06.05.2022 [Общество]

Совет при президенте по правам человека направил в Госдуму экспертное заключение на внесенный в нижнюю палату парламента законопроект «О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием». Пишут Ведомости.

Законопроектом предусмотрен запрет на получение госфинансирования для иноагентов, а также на работу с детьми и инвестирование в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны и безопасности страны. Также предполагается создание единого реестра для всех типов иноагентов. Инициативу внесла в Госдуму 25 апреля группа депутатов из всех фракций, кроме КПРФ.

Заключение на законопроект подготовили две комиссии СПЧ — по развитию институтов гражданского общества и по экономическим и трудовым правам. СПЧ просит учесть позицию Совета «в ходе дальнейшей работы над упомянутым законопроектом».

Члены СПЧ указали, что законопроект «необоснованно расширяет возможность признания иноагентами» граждан и организации. Раньше, чтобы стать иноагентом, были нужны лишь два факта — получение иностранной материальной помощи и занятие политической деятельностью, сейчас же достаточно будет находиться под «иностранным влиянием».

«Законопроект не ограничивает способы воздействия из иностранного источника [при котором лицо будет признаваться иноагентом], фактически допуская в качестве такового любой способ воздействия, который административный орган по своему усмотрению сочтет достаточным», — говорится в тексте заключения, которое опубликовала на своей странице на сайте СПЧ член совета Светлана Маковецкая.

Таким образом инициатива может ударить по бизнесу, кроме того законопроект нарушает нормы Конституции о праве на выражение своего мнения и праве на труд. Например, запрет на работу в образовательных организациях может лишить средств к существованию тех, у кого такая работа — единственный источник дохода. Риск стать иноагентом есть у профсоюзных организаций, которые обязаны взаимодействовать с властью и при этом «поддерживать международную солидарность».

Тэги: иноагенты, законопроект, свобода слова

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