В Череповце ночью из-за непогоды отключили освещение на Октябрьском мосту

13.11.2022 [Происшествия]

В Череповце ночью Октябрьский мост остался без освещения из-за аварий на электросети, сообщает официальный сайт города.

Аварийные бригады 13 раз выезжали на места обрывов линий электропередач в разных частях города. Несколько улиц остались без освещения.

«На Мамлеева упало дерево, оказались оборваны провода. Для безопасности отключили кольцо: Мамлеева, Сталеваров, Парковая, Ломоносова. С Ленина, 107 позвонили жители, сказали, что где-то сильно искрит. Было принято решение отключить кольцо: Ленина, Сталеваров, Данилова, Октябрьский мост. Аварийные отключения были на Северном и Кирилловском шоссе, на улицах Краснодонцев, Архангельской, частично Юбилейной. На Олимпийский случился перехлест проводов. Нет света в Пуловском лесу», — рассказал cherinfo директор МУП «Электросвет» Алексей Смирнов.

Сообщается, что 10 из 13 аварий удалось локализовать. Работы будут продолжены сегодня.

Ранее NewsVO сообщал, что накануне вечером и ночью в Вологодской области из-за неблагоприятных погодных условий фиксировались веерные отключения электроэнергии.

Тэги: обрыв, электросети, Октябрьский мост, освещение, аварии, непогода
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