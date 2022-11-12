Веерные отключения электроэнергии фиксируются в Вологде и в районах Вологодской области

Веерные отключения электроэнергии фиксируются в западных центральных и некоторых других районах Вологодской области. Об этом сообщает губернатор Вологодской области Олег Кувшинников.

Об отключениях электричества в 5-м микрорайоне Вологды сообщают участники сообщества «Онлайн Вологда» в социальной сети.

Причина отключений – неблагоприятные погодные условия: сильный ветер и дождь.

По словам губернатора, филиал «Россети Северо-Запад» работает в режиме повышенной готовности. Специалистов и технику уже направили на устранение аварий и восстановление электричества в домах вологжан.

– Призываю земляков быть осторожными: в таких условиях возможны падания деревьев и рекламных конструкций, – говорит Олег Кувшинников.

О фактах отключения света вы можете сообщить по телефонам: 8 (800) 220-02-20, 8 (8172) 27-13-10 и 8 (8172) 54-55-40.

О готовности Вологодской области к зиме сообщалось накануне в ходе окружной Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечению пожарной безопасности, которая прошла в правительстве Вологодской области.

Сообщалось, что особое внимание при подготовке к зиме было уделено объектам энергетики. В частности, в этом году в три раза увеличено количество противоаварийных бригад и техники. Также проведена большая работа по ремонту объектов электросети, расчистке просек линий электропередач, вырубке деревьев, угрожающих падением.