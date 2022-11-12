Веерные отключения электроэнергии фиксируются в Вологде и в районах Вологодской области

12.11.2022 [Происшествия]

Веерные отключения электроэнергии фиксируются в западных центральных и некоторых других районах Вологодской области. Об этом сообщает губернатор Вологодской области Олег Кувшинников.

Об отключениях электричества в 5-м микрорайоне Вологды сообщают участники сообщества «Онлайн Вологда» в социальной сети.

Причина отключений – неблагоприятные погодные условия: сильный ветер и дождь.

По словам губернатора, филиал «Россети Северо-Запад» работает в режиме повышенной готовности. Специалистов и технику уже направили на устранение аварий и восстановление электричества в домах вологжан. 

– Призываю земляков быть осторожными: в таких условиях возможны падания деревьев и рекламных конструкций, – говорит Олег Кувшинников.

О фактах отключения света вы можете сообщить по телефонам: 8 (800) 220-02-20, 8 (8172) 27-13-10 и 8 (8172) 54-55-40.

О готовности Вологодской области к зиме сообщалось накануне в ходе окружной Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечению пожарной безопасности, которая прошла в правительстве Вологодской области.

Сообщалось, что особое внимание при подготовке к зиме было уделено объектам энергетики. В частности, в этом году в три раза увеличено количество противоаварийных бригад и техники.  Также проведена большая работа по ремонту объектов электросети, расчистке просек линий электропередач, вырубке деревьев, угрожающих падением.

– Конечно, при неблагоприятных погодных условиях могут происходить экстренные ситуации, однако проведена колоссальная работа по их предупреждению и своевременной ликвидации, – сказал накануне губернатор Олег Кувшинников.

Тэги: отключение электричества, непогода, ветер

ТОП НЕДЕЛИ

Вологжане критикуют антивандальные скамейки на Набережной VI Армии
Суд выселяет ДОСААФ из здания на улице Мальцева в Вологде
Мобилизованного из Вологды, который был комиссован на госпитализацию, вместо отправки на лечение посадили в эшелон
На пересечении улиц поэта Романова и Молодежной Вологды строится кольцевая развязка
Строительный кран упал в Вологде
В Череповце на занятиях по физподготовке скончался сотрудник Росгвардии
Автомобили Lexus и Renault спалили ночью в поселке Семенково Вологодского района
В военной операции на Донбассе погиб житель Великоустюгского района
После аномального тепла на Вологодчину придет резкое похолодание
Жительницу Вологды оштрафовали за оскорбление и.о. главврача поликлиники

Похожие новости

Аварийное отключение электричества произошло в Соколе 4 ноября

Причиной стала авария на Сухонском комбинате

1442
0

В Вологде возбуждено уголовное дело после массовых отключений электроэнергии  

Правоохранительные органы возбудили дело по итогам проверки прокуратуры по статье за халатность

3473
0

Авариями на электросетях в Вологодской области займутся следователи СК

И.о. директору филиала ПАО «Россети Северо-Запад» вручено представление об устранении нарушений закона, связанных с отсутствием организованного систематического информирования населения о причинах аварий

4494
0

Населенные пункты Череповецкого района вновь остаются без электричества

Аварийные отключения начались с приходом обильного снегопада

2266
0

Продолжаются проблемы с отключением электроэнергии из-за снегопадов в Устюженском и Череповецком районах Вологодской области

Из-за потепления деревья под весом тяжелого мокрого снега ломаются и падают на линии электропередач, обрывая провода

2643
0

247 человек в Вытегорском районе остались без электричества 1 января

Из-за сильного снегопада оборвались провода в труднодоступном районе

2337
0

Более 50 населенных пунктов в Вологодской области остались без электричества на Новый год

В Череповецком и Устюженском районах продолжаются аварийно-восстановительные работы

3306
0

В Череповецком районе введен режим чрезвычайной ситуации

Несколько населенных пунктов района вновь остались без электричества

4560
0

Администрация Череповецкого района заявляет о полном восстановлении энергоснабжения

Тем временем жители нескольких сельских поселений района намерены писать коллективную жалобу на руководство муниципалитета, оставившее без электричества тысячи людей

1594
0

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Веерные отключения электроэнергии фиксируются в Вологде и в районах Вологодской области
Образовательный форум для цифровых волонтеров пройдет в Вологде 9 декабря
О готовности Вологодской области к зиме сообщил губернатор Олег Кувшинников
Автомобиль «БМВ» врезался в столб ночью на Конева-Беляева в Вологде
Новая авторская выставка фотографий открывается в Вологде
Двух пешеходов сбил автомобиль на улице Новгородской в Вологде 11 ноября
Выставка «Нюрнбергский набат. Без срока давности» открылась в Вологде
 
27.10.2022 [Общество]

Население убывает, производство падает: в правительстве Вологодской области спрогнозировали будущее региона

4009
0
12.11.2022 [БлогоVO]

Ноябрь. Великий Устюг, суббота 7:30

71
0
10.11.2022 [Обзор Прессы]

Как вернуть деньги за завышенные платежи по ЖКХ

344
0

При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru

Мнение редакции может не совпадать с мнением автора публикации

Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика