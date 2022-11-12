О готовности Вологодской области к зиме сообщил губернатор Олег Кувшинников

О готовности Вологодской области к осенне-зимнему периоду сообщил губернатор Олег Кувшинников на заседании окружной Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечению пожарной безопасности. Совещание прошло накануне под руководством полномочного представителя Президента РФ в Северо-Западном федеральном округе Александра Гуцана.

– Одной из главных тем совещания стало безопасное прохождение отопительного сезона в регионах. Вологодская область заблаговременно приступила к подготовке к осенне-зимнему периоду. Сейчас все 672 котельные работают в плановом режиме. Сформировано необходимое количество топлива: запас каменного угля составляет 102%, жидкого топлива – 238%, дров и отходов деревообработки – 193% от нормативного запаса. Выполнены все мероприятия для обеспечения безаварийного, качественного функционирования объектов теплоэнергетики в условиях пониженных температур, – сообщает пресс-служба правительства Вологодской области.

Особое внимание при подготовке к зиме было уделено объектам энергетики. Губернатор напомнил, что в прошлый осенне-зимний период одной из основных проблем стало отключение электроэнергии.

Ранее NewsVо рассказывал, что прошлой зимой в Вологодской области было зафиксировано 109 фактов ограничения потребления коммунальных ресурсов в Сокольском, Череповецком, Устюженском, Кирилловском, Чагодощенском, Вытегорском, Великоустюгском, Вожегодском и Вологодском районах области.

– Нам важно не допустить массовых отключений электроэнергии. В этом году мы увеличили количество противоаварийных бригад, техники в три раза. Кроме того, провели большую работу по ремонту объектов электросети, расчистке просек линий электропередач, вырубке деревьев, угрожающих падением. Конечно, при неблагоприятных погодных условиях могут происходить экстренные ситуации, однако проведена колоссальная работа по их предупреждению и своевременной ликвидации, – отметил в своем докладе губернатор Вологодской области Олег Кувшинников.

Сообщается, что в регионе сформированы противоаварийные бригады, подготовлено 1 224 единицы техники. Все силы и средства РСЧС Вологодской области готовы к зиме.

Помимо этого, на заседании также было уделено внимание выполнению поручения Президента РФ от 19 октября 2022 года, в соответствии с которым для регионов Северо-Запада России введен режим «базовой готовности». Органы исполнительной власти должны провести мероприятия по защите населения и территорий от ЧС и техногенного характера.

– Повышенного внимания требуют объекты, обеспечивающие функционирование транспорта, энергетики, коммуникаций, связи и оповещения, объекты, представляющие потенциальную опасность для жизни и здоровья людей и окружающей среды, – говорится в пресс-релизе правительства региона.

Александр Гуцан, полномочный представитель Президента РФ в Северо-Западном федеральном округе обратился к руководителям регионов: