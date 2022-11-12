О готовности Вологодской области к зиме сообщил губернатор Олег Кувшинников

12.11.2022 [Общество]

О готовности Вологодской области к осенне-зимнему периоду сообщил губернатор Олег Кувшинников на заседании окружной Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечению пожарной безопасности. Совещание прошло накануне под руководством полномочного представителя Президента РФ в Северо-Западном федеральном округе Александра Гуцана.

– Одной из главных тем совещания стало безопасное прохождение отопительного сезона в регионах. Вологодская область заблаговременно приступила к подготовке к осенне-зимнему периоду. Сейчас все 672 котельные работают в плановом режиме. Сформировано необходимое количество топлива: запас каменного угля составляет 102%, жидкого топлива – 238%, дров и отходов деревообработки – 193% от нормативного запаса. Выполнены все мероприятия для обеспечения безаварийного, качественного функционирования объектов теплоэнергетики в условиях пониженных температур, – сообщает пресс-служба правительства Вологодской области.

Особое внимание при подготовке к зиме было уделено объектам энергетики. Губернатор напомнил, что в прошлый осенне-зимний период одной из основных проблем стало отключение электроэнергии. 

Ранее NewsVо рассказывал, что прошлой зимой в Вологодской области было зафиксировано 109 фактов ограничения потребления коммунальных ресурсов в Сокольском, Череповецком, Устюженском, Кирилловском, Чагодощенском, Вытегорском, Великоустюгском, Вожегодском и Вологодском районах области.

– Нам важно не допустить массовых отключений электроэнергии. В этом году мы увеличили количество противоаварийных бригад, техники в три раза. Кроме того, провели большую работу по ремонту объектов электросети, расчистке просек линий электропередач, вырубке деревьев, угрожающих падением. Конечно, при неблагоприятных погодных условиях могут происходить экстренные ситуации, однако проведена колоссальная работа по их предупреждению и своевременной ликвидации, – отметил в своем докладе губернатор Вологодской области Олег Кувшинников.

Сообщается, что в регионе сформированы противоаварийные бригады, подготовлено 1 224 единицы техники. Все силы и средства РСЧС Вологодской области готовы к зиме.

Помимо этого, на заседании также было уделено внимание выполнению поручения Президента РФ от 19 октября 2022 года, в соответствии с которым для регионов Северо-Запада России введен режим «базовой готовности». Органы исполнительной власти должны провести мероприятия по защите населения и территорий от ЧС и техногенного характера. 

– Повышенного внимания требуют объекты, обеспечивающие функционирование транспорта, энергетики, коммуникаций, связи и оповещения, объекты, представляющие потенциальную опасность для жизни и здоровья людей и окружающей среды, – говорится в пресс-релизе правительства региона.

Александр Гуцан, полномочный представитель Президента РФ в Северо-Западном федеральном округе обратился к руководителям регионов:

– Выполнение поставленных задач в области антитеррористической защищенности требует мобилизации необходимых сил и средств, а также особого постоянного внимания с вашей стороны.

Тэги: зима, электричество, безопасность

ТОП НЕДЕЛИ

Вологжане критикуют антивандальные скамейки на Набережной VI Армии
Суд выселяет ДОСААФ из здания на улице Мальцева в Вологде
Мобилизованного из Вологды, который был комиссован на госпитализацию, вместо отправки на лечение посадили в эшелон
На пересечении улиц поэта Романова и Молодежной Вологды строится кольцевая развязка
Строительный кран упал в Вологде
В Череповце на занятиях по физподготовке скончался сотрудник Росгвардии
Автомобили Lexus и Renault спалили ночью в поселке Семенково Вологодского района
В военной операции на Донбассе погиб житель Великоустюгского района
Жительницу Вологды оштрафовали за оскорбление и.о. главврача поликлиники
Женщина и девятилетний ребенок погибли в результате ДТП в Вытегорском районе

Похожие новости

В Вологде переоборудуют технику для зимней уборки

Подготовка к зимнему сезону проходит в Вологде

733
0

«Умеренный морозец» обещают в выходные вологодские синоптики

При этом температурный фон на 7 градусов превысит норму

1533
0

Сегодня наступает астрономическая зима

Предстоящая ночь станет самой длинной в году

1719
0

27 катков планируют залить этой зимой в Вологде

19 из них – бесплатные со свободным доступом в любое время

2301
0

Синоптики обещают европейскую зиму

Специалисты откорректировали предварительный прогноз на предстоящие зимние месяцы

4329
0

Вологжанам предлагают смастерить необычные сани и съехать на них с горы

Конкурс зимних драндулетов пройдет в Вологодском районе во время празднования Дня коня

3252
0

Костюмированный фестиваль зимнего купания «По щучьему велению» пройдет сегодня в Вологде

Начало праздника моржей сегодня, 5 января, у Соборной горки в 15:00

3752
0

В Кремлевском саду Вологды соорудят ледяную горку с «порогами и поворотами»

Ледяная горка откроется в Кремлевском саду в новогодние каникулы. Ее соорудят на земляном валу рядом с прудами. Протяженность спуска составит более 20 метров. Как сообщает официальный сайт администрации города, гора будет с порогами и поворотами. Вдоль спуска появятся борта из снега

1373
0

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Образовательный форум для цифровых волонтеров пройдет в Вологде 9 декабря
О готовности Вологодской области к зиме сообщил губернатор Олег Кувшинников
Автомобиль «БМВ» врезался в столб ночью на Конева-Беляева в Вологде
Новая авторская выставка фотографий открывается в Вологде
Двух пешеходов сбил автомобиль на улице Новгородской в Вологде 11 ноября
Выставка «Нюрнбергский набат. Без срока давности» открылась в Вологде
Лекция «Ревизоре» на сцене вологодских театров состоится в музее-заповеднике 12 ноября
 
27.10.2022 [Общество]

Население убывает, производство падает: в правительстве Вологодской области спрогнозировали будущее региона

3999
0
11.11.2022 [БлогоVO]

В Коротово жители сами собрали деньги на отсыпку территории у многоквартирных домов

304
0
10.11.2022 [Обзор Прессы]

Как вернуть деньги за завышенные платежи по ЖКХ

331
0

При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru

Мнение редакции может не совпадать с мнением автора публикации

Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика