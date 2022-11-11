Лекция «Ревизоре» на сцене вологодских театров состоится в музее-заповеднике 12 ноября.

Прочтет ее историк театра Борис Ильин. Мероприятие приурочено к закрытию выставки «Гоголь на родине «Ревизора».

– Выставка «Гоголь на родине «Ревизора» завершает свою работу 13 ноября, поэтому приглашаем не пропустить финальное яркое событие в этом аутентичном выставочном пространстве, – приглашают сотрудники музея.

Напомним, что в начале 19-го века вологодский помещик Платон Волков приехал в Устюжну и выдал себя за тайного представителя корпуса жандармов. Историки и литераторы сходятся во мнении, что именно этот случай лег в основу «Ревизора» Николая Гоголя.

Ранее NewsVo рассказывал, что в Устюжне по этому поводу даже установили скульптурную композицию по мотивам гоголевского «Ревизора».

Начало лекции 12 ноября в 13:00 в художественно отделе музея-заповедника на территории Вологодского кремля.

Возрастные ограничения: (12+).

