Скульптуры героев гоголевского «Ревизора» появилась в Устюжне

Первая в России и в мире скульптурная композиция по мотивам гоголевского «Ревизора» появилась в Устюжне.

Как сообщает издание «53 новости», автор композиции и бронзовых фигур Хлестакова и городничего – скульптор Александр Таратынов, член-корреспондент Академии художеств, заслуженный художник РФ. Силуэты плоских фигур остальных персонажей по мотивам самых известных иллюстраций к «Ревизору» отрисовал архитектор Денис Ридер.

Скульптор Александр Таратынов, помимо выполненной работы, преподнёс Устюжне подарок – скульптуру сидящего на скамье бронзового «Призрака Гоголя».

– Автор бессмертной комедии словно наблюдает из театральной ложи за тем, что происходит на сцене, – сообщает сайт 53news.ru – В руке Гоголя письмо Пушкина, в котором тот рассказал другу о забавной истории, произошедшей в уездном городе Устюжна, когда случайный визит помещика и поэта Платона Волкова (повесы, вруна и транжиры) наделал переполох — местные чиновники приняли его за важную столичную персону.

По словам главы города, установленные в Устюжне скульптуры героев «Ревизора» уже стали самой посещаемой устюжанами и гостями города селфи-зоной.

– Даже появилась примета: для карьерного роста надо потереть крест на груди городничего. А для успеха на любовном фронте — поцеловать в щёчку Хлестакова, – рассказала изданию «53 новости» глава Устюжны Зинаида Костина.

Новая скульптурная группа на Торговой площади — это часть большого проекта администрации Устюжны «Провинциальный Эрмитаж». В 2019 году этот проект победил во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной среды в малых городах и исторических поселениях. На реализацию проекта Министерство строительства Российской Федерации выделило Устюжне грант – 40 миллионов рублей, а бюджет Вологодской области добавил почти 14 миллионов рублей.

Перед реновацией площади её территорию исследовали археологи из Санкт-Петербурга, и уникальные находки будут переданы в районный краеведческий музей.

– Пространство площади было раскрыто и приближено к историческому облику начала ХХ века, – сообщает сайт cultinfo.ru. – Для этого потребовалось вырубить больные и аварийные деревья и перенести памятник Ленину в другую часть площади – на то место, где он изначально был установлен. Территория площади вымощена, установлены новая детская площадка, светомузыкальный фонтан, информационно-выставочные модули, проведено озеленение.

В рамках реализации проекта «Провинциальный Эрмитаж» в Устюжне, кроме ремонта площади, выполнят ремонт фасада двухэтажного исторического здания, так называемого «Дома Чуриных». Здесь планируется разместить картинную галерею местного краеведческого музея.

Что любопытно, ещё одну скульптуру – бронзовую фигуру кота – подарили Устюжне руководители подрядной организации, которая проводила ремонт фасада Дома Чуриных. Отныне у «Провинциального Эрмитажа», как и у настоящего Эрмитажа, будет свой кот-защитник. Говорят, что фигурку кота в народе уже назвали Михалычем.

Торжественное открытие устюженского «Провинциального Эрмитажа» при участии правительства Вологодской области и представителей Минстроя перенесено на май 2021 года, когда зацветут более пятисот высаженных на Торговой площади растений, а также будет возможен запуск нового фонтана.