В Тотьме водитель зажал окном руку инспектора ДПС и заставил его бежать рядом с машиной

В Тотьме суд вынес приговор местному жителю, признанному виновным в применении насилия в отношении полицейского.

Установлено, что инцидент произошёл в ноябре 2020 года. На одной из улиц города потерпевший остановил автомобиль ВАЗ-21099.

«С целью проведения замера светопропускаемости передних стекол автомобиля, инспектор просунул в имевшуюся между стеклом и дверью щель кисть правой руки. Проявляя недовольство законными действиями инспектора, мужчина при помощи подъемного механизма прижал кисть руки сотрудника полиции стеклом к верхней части двери, от чего тот испытал физическую боль», — сообщает пресс-служба судов Вологодской области.

После мужчина нажал на педаль газа, и полицейскому пришлось бежать рядом с машиной. Потом инспектор выдернул руку и отпрыгнул от авто, ударившись спиной о проезжавший мимо автомобиль.

В суде водитель согласился с предъявленным обвинением. Ему назначили наказание в виде полугода лишения свободы условно с аналогичным испытательным сроком.