В Бабаево двоих мужчин осудили за разбой и убийство местного жителя

11.11.2022 [Общество]

В Бабаево суд вынес приговор двоим ранее судимым мужчинам, признанным виновными в разбое и убийстве.

Как NewsVO сообщал ранее, тело погибшего — жителя Бабаево — утром 12 декабря 2021 года обнаружила его супруга. Подозреваемыми в убийстве оказались 29-летний и 41-летний уроженцы Тюменской области, незадолго до преступления освободившиеся из мест лишения свободы.

Следствием и судом установлено, что инцидент произошёл в ночь с 11 на 12 декабря 2021 года. Потерпевший сам пригласил незнакомых ему подсудимых к себе в гости. В ходе застолья они напали на мужчину и, угрожая ножом, потребовали отдать деньги и ценности.

«После того, как мужчина потерял сознание в результате примененного в отношении него насилия, злоумышленники, решив, что он умер, похитили принадлежащее ему имущество и покинули место преступления. В последующем, продолжая свой преступный умысел на хищение иного имущества потерпевшего, а также чтобы убедиться в его смерти, фигуранты вернулись на место преступления, где, обнаружив, что потерпевший жив, нанесли ему множественные удары, в том числе колюще-режущими предметом, от которых пострадавший скончался на месте», — сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Вологодской области.

Одному из осуждённых назначено наказание в виде 20 лет лишения свободы: пять лет он проведёт в тюрьме, а остальные 15 — в колонии особого режима. Второй получил 18 лет колонии строгого режима. Кроме того, с них взыскали один миллион рублей компенсации морального вреда в пользу потерпевшей стороны. Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.

Тэги: разбой, убийство, уголовное дело, суд, приговор

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