В Бабаевском районе двоих мужчин будут судить за разбой и убийство местного жителя

27.09.2022 [Происшествия]

В Бабаевском районе двоих мужчин будут судить за разбой и убийство.

Как NewsVO сообщал ранее, тело погибшего — жителя Бабаево — утром 12 декабря 2021 года обнаружила его супруга. Подозреваемыми в убийстве оказались двое уроженцев Тюменской области, незадолго до преступления освободившихся из мест лишения свободы. По версии следствия, в ходе совместного распития спиртного в квартире потерпевшего, обвиняемые напали на мужчину и, угрожая ножом, потребовали отдать им деньги.

«После того как потерпевший в результате примененного в отношении него насилия потерял сознание, злоумышленники, решив, что мужчина умер, похитили принадлежащее ему имущество и покинули место преступления. В последующем, продолжая свой преступный умысел на хищение иного имущества потерпевшего, а также с целью убедиться в его смерти, фигуранты уголовного дела вернулись на место преступления. Убедившись, что мужчина был жив, обвиняемые нанесли ему множественные удары, в том числе колюще-режущими предметом, в результате чего потерпевший скончался на месте происшествия», — сообщает пресс-служба прокуратуры Вологодской области.

Сумма ущерба составила 26 тысяч рублей. Обвиняемым грозит уголовное наказание вплоть до пожизненного лишения свободы. Материалы дела в их отношении переданы в суд для рассмотрения по существу.

Тэги: разбой, убийство, уголовное дело

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