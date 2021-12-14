Двое освободившихся из колонии мужчин до смерти избили жителя Бабаевского района

В Бабаевском районе следователи возбудили уголовно дело по факту убийства местного жителя.

Утром 12 декабря 2021 года жительница города Бабаево вернулась домой с работы и обнаружила в квартире следы борьбы, кровь и тело супруга. Подозреваемыми в причастности к гибели мужчины оказались 41-летний житель Ямало-Ненецкого автономного округа и 29-летний житель Тюменской области. Один из них ранее был судим за убийство.

«Злоумышленники оказались в Бабаево, сойдя с поезда, который следовал из региона, в котором они отбывали наказание и освободились из мест лишения свободы незадолго до содеянного», — сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Вологодской области.

По версии следствия, днём 11 декабря подозреваемые пришли в квартиру потерпевшего, с которым были ранее не знакомы. Мужчина сам пригласил их к себе выпить.

«В ходе ссоры, возникшей на почве неприязни к хозяину помещения, гости избили его, после чего тот скончался на месте», — также говорится в сообщении.

Следователям предстоит установить все обстоятельства происшествия. Расследование продолжается. Решается вопрос о заключении подозреваемых под стражу.