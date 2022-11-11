Сенаторы планируют прописать в законе определения «традиционных ценностей»

Сенаторы предложили дополнить Семейный кодекс новыми основополагающими определениями, такими как «традиционные семейные ценности» и «фактический воспитатель», сообщает издание «Ведомости».

Планируется прописать в Семейном кодексе, что к «традиционным семейным ценностям» относится «не только союз мужчины и женщины, основанный на браке, родстве, свойстве или усыновлении, но и родительско-детские отношения, которые имеют большое влияние на формирование у ребенка необходимого во взрослой жизни социального опыта».

Нововведения были разработаны комитетом Совета Федерации по конституционному законодательству по итогам круглого стола «Актуальные проблемы семейного законодательства и практика его применения: вопросы определенности терминологии семейного законодательства», который прошел в конце октября.

Также в закон предлагается добавить понятие «фактический воспитатель».

В рекомендации указано, что для воспитания детей «непреходящее значение» имеет авторитет родителей.

– Власть авторитета основана на добровольном признании и подчинении, в отличие от принуждения. Именно в семье в отношениях с родителями у ребенка формируется сначала привычка, а затем и ценностная поведенческая установка уважения авторитета другого человека, умения различать авторитет, считаться с ним, стремиться самому стать авторитетной личностью, – говорится в документе.

Далее этот документ будет рассматривать подкомитет по гражданскому праву и семейному праву комитета Совете Федерации при подготовке поправок в Семейный кодекс.

