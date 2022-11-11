Мини-выставка бездомных кошек пройдет в Вологде 13 ноября

11.11.2022 [Общество]

Благотворительную мини-выставку бездомных проводит 13 ноября в Вологде общество защиты животных «Велес».

Здесь можно будет получить консультацию специалиста по содержанию животных, выпить чая в компании с четвероногими, пообщаться и поиграть с кошками, а также приобрести сувениры мелочи на благотворительной ярмарке «Сундучок добра»

Желающие смогут забрать понравившихся им кошек в семью. Для этого нужно будет иметь при себе паспорт.

Встреча пройдет 13 ноября с 15:00 до 17:00 по адресу: Вологда, Октябрьская, 27.

Вход свободный, приветствуется гуманитарная помощь.

Возрастных ограничений нет.

Тэги: выставка животных, кошки, Велес

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