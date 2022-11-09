Мировая премьера кантаты «Голоса земли состоится на Гаврилинском фестивале в Вологодской области

09.11.2022 [Культура]

Мировая премьера кантаты «Голоса земли состоится на Гаврилинском фестивале в Вологде и Череповце.

Произведение молодого композитора Андрея Комиссарова исполнит Губернаторский оркестр.

– Кантата написана по заказу вологодской филармонии, специально для девятого Гаврилинского фестиваля. И это очень редкое в современном мире искусства событие, которым мы бесконечно гордимся. Первыми 12 ноября «Голоса земли» услышат жители Череповца, на другой день, в воскресенье, произведение будет звучать в областной столице. Волнуемся и надеемся получить хорошие отзывы наших слушателей, – говорит генеральный директор филармонии Денис Саничев.

Композитор Андрей Комиссаров закончил аспирантуру Московской государственной консерватории имени Чайковского. Лауреат международных конкурсов. Член Союзов Композиторов России. Его симфонические, камерные и хоровые сочинения исполняются Государственным симфоническим оркестром России, Государственным оркестром кинематографии и многими другими признанными коллективами страны.

По словам Андрея Комиссарова, этой кантатой он хотел подчеркнуть близость своих художественных устремлений традициям русской музыки.

– В названии «Голоса земли» – песни, сложенные поэтами о нашей родине, ее людях, их горестях и радостях. Первая часть – инструментальное вступление. Мне хотелось передать в нем образ дороги, странствий. Лирическая мелодия, напоминающая народные наигрыши приводит к первому хоровому номеру. Он написан на стихотворение Валерия Брюсова «Каменщик». Следующая часть – на слова Алексея Кольцова – переносит действие кантаты в деревню: на фоне доносящихся издали хороводов молодой парень грустит о неверной возлюбленной, – рассказывает автор музыки Андрей Комиссаров.

Так же в концерте прозвучат произведения Валерия Гаврилина, Михаила Броннера и Сергея Слонимского.

Вместе с Губернаторским оркестром в программе принимают участие:

  • Череповецкий камерный хор «Воскресение»,
  • Солистка Московского академического музыкального театра им. Станиславского и Немировича-Данченко Ксения Мусланова (сопрано, Москва)
  • Анатолий Ломунов (тенор, Санкт-Петербург)
  • Евгения Рохлова (меццо-сопрано, Череповец)
  • Антон Николаев (баритон, Вологда)

Концерты пройдут в 12 ноября в 18:00 в Череповце в здании Камерного театра и 13 ноября в 16:00 в Вологде в концертном зале «Русского дома».

Возрастные ограничения: (12+).

Ранее NewsVo рассказывал, что в этом году Гаврилинский фестиваль значительно расширил программу. Помимо концертов в рамках мероприятия проходят лекции, детская театральная постановка, экскурсии, работают художники.

Тэги: Гаврилинский фестиваль, премьера, музыка, концерт, композиторы, Вологодская областная филармония

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