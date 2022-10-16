Денис Саничев: «Музыка – это мощнейшая сила искусства, которая воздействует на душу и сердце человека»

В рамках Гаврилинского фестиваля в этом году состоится более 30 концертов российских коллективов и исполнителей. И, если в прошлые годы фестиваль включал в себя только музыкальные мероприятия, то в этот раз программа будет значительно расширена.

Подробнее о планирующемся фестивале NewsVo рассказал генеральный директор Вологодской филармонии имени Гаврилина Денис Саничев.

– Программу мы составляли таким образом, что даже те люди, которые не особо разбираются в классической музыке, придя на любой концерт, заявленный в афише, смогут получить сильные эмоциональные впечатления и поддержку, которая сейчас так нужна. Потому что везде есть музыка Гаврилина и она близкая нам по духу. Это тот язык, который понимают все. Музыка Валерия Александровича очень глубока по своему содержанию. Мне запомнилось, как известный российский дирижер Владимир Федосеев сказал о ней: «Музыку Гаврилина играть очень трудно, потому что она очень проста, и эту простоту в наши дни выразить очень трудно, потому что мы ее во многом утеряли. Мы всегда ищем какие-то изощрения, стараемся помочь музыке эффектами – а гаврилинская музыка в этом не нуждается, она сразу находит отклик в душе каждого человека». Для нас, для музыкантов, музыка – это мощнейшая сила искусства, которая действует на душу и сердце человека, вдохновляет, помогает достигать новых высот и с оптимизмом двигаться вперед.

При составлении программы сотрудники филармонии учитывали мнение супруги композитора – Натальи Евгеньевны Гаврилиной.

Помимо концертной программы в этом году в рамках фестиваля запланирована специальная программа.

Так, например, 23 октября Детский музыкальный театр приглашает на театральную постановку «Конь с розовой гривой» по мотивам рассказа Виктора Астафьева на музыку Валерия Гаврилина.

В музее «Литература. Искусство. Век 20-й» начался цикл лекций «Музпросвет: Валерий Гаврилин», посвященных творчеству композитора.

– В этом году у нас родилась очень интересная идея. Впервые в истории Гаврилинского фестиваля Вологодская филармония сотрудничает с художниками региона. Уже сейчас они пишут портреты артистов, передавая атмосферу репетиций и подготовки фестиваля. Но на этом не закончится – художники продолжат работать на фестивальных концертах. Может быть, и кто-то из посетителей Гаврилинского фестиваля тоже увидит себя на этих картинах, – пояснил Денис Саничев.

Вологодские художники пишут портреты артистов.

По словам директора Вологодской филармонии, программу фестиваля здесь составляли с душой. В частности, учитывали мнение и пожелания супруги композитора – Натальи Евгеньевны Гаврилиной.

– Мы опирались на главный принцип: чтобы звучала музыка Валерия Александровича и близких ему по духу русских композиторов. И уверен, что нам это удалось, – говорит Денис Саничев. – Так, например, программу открытия фестиваля мы разрабатывали совместно с Геннадием Ивановичем Соболевым, бывшим художественным руководителем Вологодской филармонии, другом и современником Валерия Гаврилина. Название программы – «Все в жизни – музыка». Это часть цитаты композитора, которая полностью звучит: «Для меня все в жизни – музыка. Движения человеческой души, желания, памяти, рук, тел, дело – все музыка, дурная или хорошая».

Директор Вологодской областной филармонии имени Гаврилина: «Для нас, для музыкантов, музыка – это мощнейшая сила искусства, которая действует на душу и сердце человека, вдохновляет, помогает достигать новых высот и с оптимизмом двигаться вперед».

Оказывается с творчеством Валерия Гаврилина Денис Саничев связан очень давно.

– Валерий Александрович – один из моих любимых композиторов! Его творчество вдохновляет и сопровождает меня с самого детства. Первое произведение, которое мне дала для исполнения мой педагог Маргарита Панфиловна Недзельская, экс-руководитель хора мальчиков Детского музыкального театра, была песня «Мама» Гаврилина. Его «Военные письма», «Два брата», «Скоморохи», балет «Анюта» и другие произведения наполнены сильнейшей драматургией, каждый раз вызывают глубокие чувства и переживания – радость, грусть, тоску, восторг. Здорово, что у нас есть такой замечательный земляк. Наша задача – сохранить его творчество и пронести дальше. И, как у медиков и педагогов, при этом важно не навредить.

Программа IX Международного музыкального Гаврилинского фестиваля

19 октября

18.00, КЗ «Русский Дом»

Программа – посвящение Валерию Александровичу Гаврилину

«Все в жизни – музыка»

Коллективы и солисты Вологодской филармонии

12+

20 октября

18.00, Драматический театр (Вологда)

21 октября

18.30, Камерный театр (Череповец)

В рамках федеральной программы «Мы – Россия»

«Север – песня, север – танец»

Государственный ансамбль песни и танца Республики Коми имени Виктора Морозова «Асъя кыа» («Утренняя заря»)

В программе: песни, танцы, колоритная музыка, передающая со сцены зрителям характер, обычаи и традиции Северного народа, песни и музыка Валерия Гаврилина в оригинальных обработках

12+

22 октября

12.00, Филармония

Круглый стол, посвященный творчеству В. А. Гаврилина,

«О Гаврилине и не только...»

Куратор – заведующая кафедрой музыкального искусства и образования Вологодского государственного университета Марина Долгушина

Участники: музыковеды Ксения Супоницкая (Москва), Евгения Шелухо (Брянск), Ирина Демидова (Санкт-Петербург), Светлана Блинова (Вологда)

Вход свободный

6+

24 октября

18.00, Колледж искусств (Вологда)

25 октября

18.30, Камерный театр (Череповец)

При поддержке Министерства культуры Российской Федерации

Симфонический оркестр Карельский филармонии

В программе: В. Гаврилин. «Анюта» (сюита-фантазия, музыка к балету); П. Чайковский. Концерт для фортепиано с оркестром № 1; С. Рахманинов. Симфонические танцы для оркестра, op.45 (оркестровая сюита в 3 частях)

12+

27 октября

18.00, Вологодская областная филармония им. В. А. Гаврилина

28 октября

18.30, Филармоническое собрание (Череповец)

Мужской Камерный хор Карельской государственной филармонии

В программе: произведения российской и зарубежной хоровой музыки, хоровые произведения В. Гаврилина

12+

29 октября

16.00, Вологодская областная филармония им. В. А. Гаврилина

30 октября

17.00, Филармоническое собрание (Череповец)

Государственный струнный квартет имени М. Глинки

Лауреаты международных конкурсов Аяко Танабе (первая скрипка), Оксана Колясникова (вторая скрипка), Лев Серов (альт), Дмитрий Прокофьев (виолончель)

В программе: С. Танеев. Струнный квартет №3 ре минор, op. 7; В. Гаврилин. Струнный квартет №1; Ю. Абдоков. Струнный квартет №3 (памяти Татьяны Пейко-Оболенской)

12+

30 октября

12.00, Вологодская областная филармония им. В. А. Гаврилина

Программа для всей семьи

Литературно-музыкальная композиция

«Детям о Валерии Гаврилине»

Александра Штыкова (художественное слово, Санкт-Петербург), Анна Карасова (фортепиано, Вологда), ансамбль народной музыки «Солнцеворот». Артисты Вологодской филармонии

6+

30 октября

16.00, Вологодская областная филармония им. В. А. Гаврилина

«От Чайковского до Гаврилина: один век русского балета»

Александра Штыкова (скрипка, художественное слово, Санкт-Петербург), Анна Карасова (фортепиано, Вологда)

12+

2 ноября

18.00, КЗ «Русский Дом» (Вологда)

3 ноября

18.30, Камерный театр (Череповец)

Государственный оркестр «Гусляры России» (Москва)

Художественный руководитель – народный артист России Юрий Евтушенко, главный дирижер – заслуженный артист России Максим Евтушенко, дирижер – заслуженный артист России Юрий Пушкарев

Солисты: лауреат премии «Национальное достояние России», обладатель гран-при всероссийских и международных конкурсов Ольга Алексеева, лауреат всероссийских и международных конкурсов Елизавета Антонова, лауреат всероссийских и международных конкурсов Максим Сажин

В программе: К. Шаханов, В. Городовский, Е. Птичкин, Д. Шостакович, В. Гаврилин

12+

4 ноября

16.00, Вологодская областная филармония им. В. А. Гаврилина

Заслуженная артистка России Елена Распутько (фортепиано)

«Слушая сердцем»

В программе: В. Гаврилин

12+

5 ноября

17.00, Филармоническое собрание (Череповец)

6 ноября

16.00, Колледж искусств (Вологда)

Хор мальчиков Санкт-Петербурга

Художественный руководитель и дирижер – заслуженный работник культуры Российской Федерации Вадим Пчелкин

12+

9 ноября

18.00, Вологодская областная филармония им. В. А. Гаврилина

10 ноября

18.30, Филармоническое собрание (Череповец)

Лауреат международных конкурсов

Квартет «Урал» (Екатеринбург)

В программе: В. Гаврилин, М. Мусоргский, С. Рахманинов, Н. Римский-Корсаков, В. Андреев

12+

12 ноября

16.00, Вологодская областная филармония им. В. А. Гаврилина

13 ноября

17.00, Филармоническое собрание (Череповец)

Камерный оркестр Вологодской филармонии

Народный артист Республики Татарстан, заслуженный артист Удмуртской Республики, заслуженный артист России Евгений Михайлов (фортепиано, Казань)

12+

12 ноября

18.00, Камерный театр (Череповец)

13 ноября

16.00, КЗ «Русский Дом» (Вологда)

«Наследники традиций»

Губернаторский оркестр русских народных инструментов,

Череповецкий камерный хор «Воскресение»

Солистка Московского академического музыкального театра им. К. Станиславского и Вл. Немировича-Данченко Ксения Мусланова (сопрано)

В программе: В. Гаврилин. «Русская тетрадь», Комиссаров «Голоса Земли», Броннер «Вологодский альбом», Свиридов «Поэма памяти Сергея Есенина», Слонимский «Ариозо Виринеи». Некоторые циклы будут звучать не целиком, а частично, это ещё в стадии согласования.

12+

15 ноября

18.00, Вологодская областная филармония им. В. А. Гаврилина

Лауреат всероссийских и международных конкурсов, обладатель Гран-при всероссийского конкурса фестиваля «Романсиада»

Сергей Зыков (баритон, Санкт-Петербург)

Александр Рубинов (фортепиано, Санкт-Петербург)

12+

20 ноября

16.00, Вологодская областная филармония им. В. А. Гаврилина

21 ноября

18.30, Филармоническое собрание (Череповец)

Лауреаты международных конкурсов

Натэла Чохели (фортепиано, Казань), Сергей Матвеенко (альт, Казань)

12+

22 ноября

18.30, Камерный театр (Череповец)

23 ноября

18.00, КЗ «Русский Дом»

«Перезвоны»

Государственный академический русский хор имени А.В. Свешникова

В программе: В. Гаврилин. «Перезвоны». Симфония-действо «По прочтении Василия Шукшина» для солистов, чтеца, смешанного хора, гобоя и группы ударных инструментов

12+

25 ноября

18.00, Вологодская областная филармония им. В. А. Гаврилина

26 ноября

17.00, Филармоническое собрание (Череповец)

Квартет «ART CINEMA»

Мурманской областной филармонии

В программе: музыка из кинофильмов в уникальных обработках и переложениях композиторов Г. Свиридова, А. Петрова, А. Бабаджаняна, Г. Гладкова, В. Гаврилина.

12+

28 ноября

18.00, Вологодская областная филармония им. В. А. Гаврилина

29 ноября

18.30, Филармоническое собрание (Череповец)

«Русская гитарная музыка»

Квартет гитар (Москва):

Лауреаты международных конкурсов Алексей Соколов, Дмитрий Притула, Алексей Корбанов, Евгений Финкельштейн

В программе: музыка Н. Александрова, В. Гаврилина, С. Руднева, Н. Кошкина, Г. Беляева, Ю. Финкельштейна

12+

29 ноября

18.30, Колледж искусств (Вологда)

Торжественная церемония закрытия IХ Международного музыкального Гаврилинского фестиваля

Камерный оркестр «Солисты Москвы»

Художественный руководитель – Народный артист СССР Юрий Башмет

12+

Специальная программа IX Международного музыкального Гаврилинского фестиваля

13 октября

18.00, Музей «Литература. Искусство. Век ХХ»

Цикл лекций «Музпросвет: Валерий Гаврилин»

Ретроспектива фестиваля 1999-2019

«Музыкальный фестиваль памяти Валерия Гаврилина в Вологде»

Архивные видеоматериалы, программы концертов, интервью участников, выступления артистов из фондов Вологодской филармонии, Вологодского музея-заповедника, Информационного портала «Культура Вологодской области» и др.

Вход по музейному билету

6+

20 октября

18.00, Музей «Литература. Искусство. Век ХХ»

Цикл лекций «Музпросвет: Валерий Гаврилин»

«Василий Белов. Валерий Гаврилин. Из истории постановки пьесы «Над светлой водой»

О творческом общении писателя и композитора

Вход по музейному билету

6+

23 октября

12.00 и 15.00, Вологодский детский музыкальный театр

Спектакль для детей по мотивам рассказа Виктора Астафьева

«Конь с розовой гривой»

Музыка Валерия Гаврилина

Артисты Детского музыкального театра

Голос автора – заслуженный артист РФ В. Чубенко, голос бабушки – заслуженная артистка РФ В. Бурбо

Режиссер – А. Мухина, инсценировка – А. Мухина, Н. Колчина

Хормейстер – заслуженный работник культуры РФ А. Герасимовский, хореографы – Ю. Романова, Н. Карачев, концертмейстер – Т. Симакова

Тридцатые годы. Маленький сибирский поселок на берегу реки Енисей. В центре истории – мальчик Витя, сирота, который очень хочет получить от бабушки мечту всех деревенских ребятишек – пряник в виде коня с розовой гривой. Но стоит ли это желание обмана самого близкого человека?

6+

27 октября

18.00, Музей «Литература. Искусство. Век ХХ»

Цикл лекций «Музпросвет: Валерий Гаврилин»

«Все мы родом из детства»

Любовь к малой родине, отношение к русской культуре, традициям

Вход по музейному билету

6+

3 ноября

18.00, Музей «Литература. Искусство. Век ХХ»

Цикл лекций «Музпросвет: Валерий Гаврилин»

«Балеты Валерия Гаврилина»

Из истории создания телебалетов, интервью с режиссерами, артистами, работа композитора над партитурой балетов, особенности оркестровки, самый комический балет «Женитьба Бальзаминова»

Вход по музейному билету

6+

10 ноября

18.00, Музей «Литература. Искусство. Век ХХ»

Цикл лекций «Музпросвет: Валерий Гаврилин»

«Вы – человек близкий по духу, по смыслу творчества…»

В. А. Гаврилин и Г. В. Свиридов: духовное родство композиторов

Вход по музейному билету

6+

10 ноября

14.00, Вологодская областная филармония им. В. А. Гаврилина

Заочная экскурсия по родине Валерия Гаврилина

«Я отсюда родом-племенем»

В программе принимают участие артисты Вологодской Филармонии

Вход по приглашениям

12+

17 ноября

18.00, Музей «Литература. Искусство. Век ХХ»

Цикл лекций «Музпросвет: Валерий Гаврилин»

«“Перезвоны” – еще не разгаданная тайна композитора»

Вход по музейному билету

6+

24 ноября

18.00, Музей «Литература. Искусство. Век ХХ»

Цикл лекций «Музпросвет: Валерий Гаврилин»

«Я низко кланяюсь моим землякам»

Архивные кадры первого Музыкального фестиваля памяти Валерия Гаврилина, который состоялся на Вологодчине осенью 1999 года; о мероприятиях по сохранению наследия композитора в Вологде, показ документального фильма о В. Гаврилине «Иду по светлому лучу» (автор и режиссер – В. Кудрявцев)

Вход по музейному билету

6+

Подробнее о мероприятиях фестиваля и приобретении билетов - на сайте Вологодской филармонии.

Фото предоставлены Денисом Саничевым