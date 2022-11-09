Продолжается реставрация самого старого деревянного дома в Вологде – дома Засецких.

На мансардном этаже уже установлена обшивка и родные, очищенные от старой краски и покрашенные вновь наличники. Также в доме почищены и поставлены уже все зимние и летние рамы.

– Проводим реставрационные работы на фасадах, – рассказал реставратор Владимир Новеселов, руководителем компании «Вологодские реставраторы». По его словам, решено сделать дополнительное утепление дома, чтобы не было больших теплопотерь. – С верхнего этажа мы потихонечку спускаемся вниз. Сейчас пока делаем задний двор и постепенно будем переходить по кругу на следующую стену.

Внутри здания реставраторы восстанавливают межкомнатные двери.

– Это межкомнатные двери, – показывает Владимир на дверь, которую сейчас восстанавливают мастера. – Видно, что часть основания этой двери снята. Эта обвязочная часть будет частично восстановлена. И частично поставим новую.

Одновременно с этим ведутся работы по восстановлению одной из печей дома.

– Провели разборочные работы по демонтажу вот этой топки. Она частично сделана из чугуна, ее будут в кузне восстанавливать. Кладку здесь будут тоже частично перебирать, монтировать все на месте и получится действующий полноценный камин, – поясняет на видео Владимир.

Напомним, дом Засецких – памятник архитектуры федерального значения известен как один из самых ранних сохранившихся деревянных домов Вологды и как наиболее примечательный образец городской усадьбы с сохранившейся территорией. Здание находится по адресу: Вологда, Ленинградская, 12.

С ноября 2020 года реставрацией этого здания на свои средства занимается вологодский предприниматель и меценат Герман Якимов. Ранее NewsVo сообщал, что бизнесмен заключил с Росимуществом договор аренды здания на 49 лет, в соответствии с которым он ежегодно должен выплачивать государству 198 674 рублей.

Фото и видеоотчеты о ходе реставрации дома-памятника регулярно публикует на своей странице в социальной сети предприниматель Лариса Якимова.

