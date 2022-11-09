Новая выставка моделей самолетов открывается в доме-музее Можайского под Вологдой

09.11.2022 [Культура]

Новая выставка авторских моделей самолетов откроется в доме-музее Александра Можайского 11 ноября.

В экспозиции представлены 83 модели самолетов из частной коллекции майора в отставке Владимира Суркова (1950 – 2010). Владимир Иванович служил бортинженером в Федотово, с юности увлекался моделированием. После увольнения в запас в 1990 году он много времени уделял изготовлению точных моделей-копий не только отечественных самолетов, но и крылатых машин зарубежных стран. 

В декабре 2020 года вдова Владимира Суркова – Анна Борисовна – передала созданные им модели самолетов в музей.

– Перед зрителями развернется ретроспектива развития мировой авиации 30-х. – 80-х. годов 20-го века. Кроме моделей на выставке будут демонстрироваться личные вещи Владимира Ивановича: форма, фотографии, документы, – рассказывают сотрудники музей.

Посетить выставку можно с 11 ноября по 28 февраля со вторника по субботу с 10:00 до 17:00 в доме-музее Можайского по адресу: пос. Можайское, Вологодский район. Выходные дни: воскресенье, понедельник.

Телефоны для справок (8172) 55-53-80 или 8 921-120-56-57.

Возрастные ограничения: (6+).
 

Тэги: выставка, самолеты, самолет, авиамоделирование

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