Жителя Череповца признали виновным в убийстве сожительницы, совершенном пять лет назад

08.11.2022 [Общество]

В Череповце суд вынес приговор 60-летнему местному жителю, признанному виновным в убийстве сожительницы.

Как NewsVO сообщал ранее, тело потерпевшей было обнаружено в одном из садоводческих товариществ города в середине апреля 2017 года. Следователи установили, что к преступлению может быть причастен сожитель погибшей, но он всё отрицал. Опровергнуть его позицию не удалось, и производство по делу было приостановлено, но в конце 2021 года, проведя дополнительные экспертизы, следователи смогли доказать причастность мужчины к убийству.

«Следствием и судом установлено, что именно фигурант уголовного дела нанес женщине несколько ударов по голове и конечностям, после чего задушил. Данный вывод был подтвержден материалами уголовного дела в их совокупности», — сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Вологодской области.

Осуждённому назначено наказание в виде девяти лет колонии строгого режима.

Тэги: убийство, суд, приговор

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