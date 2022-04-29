Жителя Череповца будут судить за убийство сожительницы пятилетней давности

В Череповце завершено расследование уголовного дела по факту убийства 44-летней местной жительницы. Выяснилось, что к преступлению причастен её сожитель.

Тело потерпевшей было обнаружено в одном из садоводческих товариществ города в середине апреля 2017 года. Изначально мужчина отрицал свою причастность. Он пояснил, что сожительница злоупотребляла спиртным и накануне ушла из дома в неизвестном направлении.

«В ходе следственных действий с шеи потерпевшей были изъяты следы пота и клетки эпителия заподозренного, что свидетельствовало о его непосредственном соприкосновении с шеей женщины. Несмотря на это мужчина продолжал настаивать на своей непричастности, сославшись на то, что в день ухода потерпевшей между ней и еще одной местной жительницей произошел конфликт, в ходе которого он разнял женщин, оттащив друг от друга, в связи с чем мог оставить свой генотип на теле сожительницы», — сообщает СУ СК РФ по Вологодской области.

Опровергнуть позицию мужчины не удалось, и производство по делу было приостановлено. В конце 2021 года, проведя дополнительные экспертизы, следователям удалось доказать его причастность к убийству. По версии следствия мужчина избил сожительницу, а после задушил.

«Так, проведенной по уголовному делу биологической судебной экспертизой запаховых следов подтверждено, что на одежде потерпевшей обнаружены запаховые следы обвиняемого, образованные в результате интенсивного контакта. Кроме того, постоянно развивающиеся методики в области проведения генотипоскопических исследований позволили сделать вывод о том, что биологические следы, выявленные на ее шее, также оставлены обвиняемым в результате сдавливающего воздействия (удавления), а не при бытовом взаимодействии», — также говорится в сообщении регионального СУ СК РФ.

Дело направили в суд и по ходатайству обвиняемого рассмотрели с участием присяжных заседателей. Ему грозит от шести до 15 лет лишения свободы.