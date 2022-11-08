Дмитрию Добрынину, спасшему девочку от педофила, вручили почетную грамоту в Вологде

08.11.2022 [Общество]

Вологжанину Дмитрию Добрынину, который спас 10-летнюю девочку от напавшего на нее педофила, мэр города Вологды Сергей Воропанов вручил Почетную грамоту.

Церемония награждения прошла накануне, 7 ноября в здании администрации Вологды во время торжественного вручения паспортов вологодским школьникам. 

Ранее NewsVo рассказывал, что Дмитрий Добрынин случайно стал свидетелем нападения на ребенка вечером 24 октября.

– Возвращаясь домой, решил срезать путь и пошел по тропике между домами 5 и 7 на ул. Пугачева. Освещения там практически нет. Проходя мимо трансформаторной подстанции, боковым взглядом увидел, как какой-то мужик сидит сверху не девочке, прижимая ее к земле и закрываю себе лицо. Поняв, что происходит что-то не ладное, я его окрикнул несколько раз. Незнакомец отвели мне в грубой форме. Тогда я, взяв его за верхнюю одежду, стащил его с девочки. Между нами началась драка. Воспользовавшись моментом, девочка встала и убежала, скорее всего, домой. В какой-то момент мужчина смог вырваться и скрылся, убегая через дворы. Одна из моих дочерей описала ситуацию и приметы злоумышленника, которые я назвал полицейским, в чате класса. Буквально через пару минут от одноклассника пришла фотография похожего мужика, со словами: «он гуляет по району!». Я его сразу узнал. Полицейские сразу же уехали и задержали его, – рассказал о случившемся Дмитрий Добрынин.

По словам Дмитрия, он ужасно испугался за ребенка.

– О себе мыслей не было. Сначала окликнул мужика, он не отреагировал, поэтому решил, что девочку нужно спасать силой. Задержал его, пытался вызвать полицию, он начал вырываться. Не повезло, что застряла нога в какой-то арматуре. Он толкнул меня, вырвался и убежал, – приводит слова Дмитрия интернет-портал Вологда.рф.

Также в ходе церемонии мэр Вологды торжественно вручил паспорт дочери Дмитрия Добрынина.
 

Тэги: награда, дети, педофил, педофилия

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